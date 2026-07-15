En micropigmentación, la diferencia entre una buena profesional y una excelente no está solo en el talento, sino también en la formación

Convencida de que una buena capacitación puede cambiar el rumbo de una carrera, hoy elige brindar mentorías personalizadas, un formato que le permite acompañar de cerca el crecimiento de cada alumna.
Para Silvina, la micropigmentación es una disciplina que exige mucho más que aprender a utilizar un tébori o una máquina pen. Considera que cada profesional necesita desarrollar criterio, seguridad y la capacidad de analizar cada caso antes de realizar un procedimiento, y entiende que ese aprendizaje requiere tiempo, práctica y un seguimiento cercano.
“Lo que más disfruto es conocer realmente a cada alumna. Entender desde dónde empieza, cuáles son sus fortalezas, qué necesita reforzar y acompañarla respetando sus tiempos de aprendizaje. No todas las personas aprenden de la misma manera, y eso merece una enseñanza adaptada a cada una”, explica.
Si bien ha dictado capacitaciones en distintos formatos a lo largo de su carrera, actualmente elige que sus cursos de micropigmentación sean individuales porque siente que esa modalidad le permite brindar una experiencia mucho más completa. Cada encuentro se adapta a las necesidades de quien aprende y combina teoría, práctica y un acompañamiento constante para fortalecer la confianza de la futura profesional.
“Mi objetivo nunca es que una alumna repita una técnica de memoria. Busco que comprenda el porqué de cada decisión, que aprenda a resolver situaciones reales y que, cuando reciba a su primera clienta, se sienta verdaderamente preparada para trabajar con responsabilidad”, sostiene.
Para Silvina, el verdadero éxito de una capacitación no se refleja en la cantidad de contenido impartido, sino en la seguridad con la que una alumna sale preparada para ejercer. Esa filosofía guía cada una de sus mentorías y es, según afirma, una de las mayores satisfacciones de su carrera: ver cómo quienes llegan con dudas y miedos terminan convirtiéndose en profesionales capaces de construir su propio camino dentro del apasionante mundo de la estética.
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