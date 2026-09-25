Preocupación por la salud de Daniel Osvaldo tras ser internado de urgencia en terapia intensiva: "El cuadro es grave"

La salud de Daniel Osvaldo generó preocupación en las últimas horas luego de que se conociera que fue internado de urgencia y que permanece en terapia intensiva. La información fue difundida por Pepe Ochoa durante la última emisión de LAM (América TV), donde el periodista brindó detalles sobre el complejo cuadro que atraviesa el exfutbolista.

Daniel Osvaldo fue internado de urgencia

Según explicó el panelista, la situación comenzó durante la noche del último jueves, cuando la hermana del deportista lo encontró en su casa en un estado de salud muy delicado. Ante la gravedad del cuadro, fue trasladado a un centro médico de Llavallol, donde los profesionales determinaron que necesitaba atención inmediata.

Cómo fue encontrado Daniel Osvaldo y qué ocurrió al llegar al hospital

De acuerdo con el relato de Pepe Ochoa en LAM, fue la hermana de Daniel Osvaldo quien lo encontró en su vivienda: “Quien lo encontró en su casa fue su hermana y venía muy mal”, contó el periodista al explicar cómo se desencadenó la urgencia médica. Una vez en el hospital, los médicos evaluaron su estado y detectaron un fuerte compromiso pulmonar.

El panelista aseguró que el exfutbolista tenía “el pulmón lleno de pus y agua” y que el diagnóstico informado era de un derrame pleural derecho, con ese pulmón como el más afectado. La gravedad de la situación llevó a que quedara internado en terapia intensiva bajo estricta vigilancia.

El diagnóstico y la cirugía a la que fue sometido Daniel Osvaldo

La complejidad del cuadro de Daniel Osvaldo hizo necesaria una intervención quirúrgica de urgencia. Según detalló Ochoa, los profesionales debieron actuar rápidamente para intentar controlar la infección y evitar que el cuadro continuara afectando sus órganos vitales: “Le cortaron 2 cm de cada pulmón por esto. El diagnóstico es derrame pleural derecho, es el pulmón que más comprometido tiene”, explicó el panelista.

El estado actual de Daniel Osvaldo sigue siendo reservado

La información difundida en el programa da cuenta de un cuadro respiratorio severo que requiere seguimiento permanente durante el período posterior a la operación. Por el momento, los detalles oficiales sobre la evolución del exdeportista se manejan con discreción. La internación continúa y las próximas horas serán importantes para observar cómo responde al tratamiento y al posoperatorio, mientras permanece bajo cuidado médico.

Qué se sabe sobre el estado de salud de Daniel Osvaldo

Durante su relato, Pepe Ochoa también aseguró que consultó a fuentes médicas para intentar determinar qué podía haber provocado el deterioro pulmonar de Daniel Osvaldo. Según esas fuentes, citadas por el periodista, el consumo de drogas podría haber generado un deterioro en las defensas del sistema respiratorio y favorecer el ingreso de bacterias.

Daniel Osvaldo atraviesa el delicado cuadro de salud en una situación complicada

Además de la situación clínica, el periodista contó que Daniel Osvaldo actualmente no tendría obra social ni prepaga y que habría podido ingresar al hospital a través de un vínculo personal. Según relató, la única persona que lo acompaña en este momento es su hermana. La situación del exfutbolista continúa siendo delicada y el diagnóstico permanece reservado.