ALEGRE: el espacio donde el arte, la joyería creativa y la enseñanza se encuentran

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ALEGRE - Espacio de Arte nació a partir de la transformación de un proyecto anterior. La marca originalmente se llamaba MUC, Moda Urbana Complementos, y estaba enfocada en accesorios de moda. Luego de un impasse de varios años, Silvia Alegre decidió retomar su actividad creativa con una propuesta renovada, en la que el arte se convirtió en el eje central.

Así surgió un espacio que reúne talleres de artes visuales, intervención textil y joyería creativa, además de la creación y venta de productos. Las clases están pensadas como una instancia de distensión y desconexión de la rutina, pero también como una oportunidad para quienes quieren aprender y, eventualmente, emprender.

En sus diseños, apuesta por el uso alternativo de diferentes materiales para crear piezas alejadas de lo tradicional. Su búsqueda se orienta hacia una joyería contemporánea en la que la funcionalidad, la adaptabilidad y el confort también forman parte del valor de cada propuesta.

Una propuesta creativa en constante evolución

La capacitación y la enseñanza fueron dos aspectos centrales en el crecimiento de ALEGRE. Actualmente, Silvia brinda clases presenciales en distintos espacios de CABA y Gran Buenos Aires, mientras que la modalidad online le permite llegar a diferentes puntos del país.

Al mismo tiempo, la incorporación de materiales reutilizables, reciclables y no convencionales se convirtió en una parte fundamental de la identidad de sus productos y de su manera de crear.

De cara al futuro, el objetivo es afianzar tanto la línea de productos como las clases y continuar participando en exposiciones vinculadas con el arte y la moda. También busca ampliar el público de la marca y acercar su joyería creativa a más hombres.

Entre sus próximos proyectos aparece, además, el deseo de contar con un taller creativo propio: un espacio capaz de reunir creación, enseñanza y encuentro bajo una misma propuesta artística.

Silvia Alegre

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