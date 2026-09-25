Difontana: mucho más que diseño, una invitación a animarse a crear

¿Qué encuentra hoy una persona cuando llega a Difontana?
Hoy tenemos distintas maneras de acercarse a nuestra propuesta. Están nuestros productos de diseño pensados para transformar y disfrutar los espacios, pero también las Experiencias Difontana, los cursos online y los kits de materiales.
Me gusta pensar que cada persona puede encontrar su propia manera de conectarse con este universo: hay quien quiere comprar una pieza para su casa, quien quiere vivir una experiencia y crear con sus propias manos y quien quiere aprender desde su casa. Es algo que fue creciendo naturalmente y que hoy forma parte de lo que somos.
¿Por qué decidieron incorporar cursos online y kits de materiales?
Porque yo sé perfectamente lo que siente alguien que piensa que no tiene ninguna habilidad para hacer algo con las manos. Yo fui esa persona. Cuando hice aquel primer taller, no tenía idea de todo lo que podía llegar a crear y tampoco imaginaba cuánto iba a cambiar mi vida descubrir esa parte de mí.
Por eso los cursos están pensados desde ese lugar: para alguien que quizás dice “yo no sé hacer esto”, pero quiere animarse. Los kits acompañan ese proceso y permiten tener los materiales y el contenido para hacerlo desde casa.
Y también pueden ser una puerta para quien descubre que esto que empezó como un hobby puede convertirse en una posibilidad de emprender.
¿Qué significa para vos que una persona se anime a crear con sus propias manos?
Para mí significa muchísimo, porque eso fue justamente lo que me pasó a mí. Vivimos en un mundo donde todo sucede muy rápido, estamos permanentemente conectados y rodeados de tecnología. Poder sentarnos, elegir un proyecto y dedicarle tiempo a hacerlo con nuestras manos es también regalarnos un momento para nosotros.
Cuando creás, te concentrás, te desconectás un poco de todo lo demás y empezás a disfrutar del proceso. Y hay algo maravilloso en terminar una pieza y poder decir: “esto lo hice yo”.
No importa si es perfecta. Tiene algo que ninguna otra pieza va a tener, porque tiene tu tiempo, tu dedicación y tu historia.
¿Qué hace especiales a las Experiencias Difontana?
Las Experiencias buscan ir más allá de crear una pieza: cada encuentro suma un condimento especial que invita a descubrir, compartir y disfrutar.
La próxima, el 17 de octubre en Trenda House, combinará la creación de una bandeja con una experiencia alrededor del mundo del té: degustación de diferentes variedades junto a un sommelier, creación de un blend propio para disfrutar durante el encuentro y un cierre con una tradicional ceremonia de té marroquí
Porque crear también puede ser una forma de vivir, descubrir y disfrutar
¿Qué lugar ocupa hoy Difontana dentro del mundo del diseño y hacia dónde está creciendo?
La marca continúa creciendo y explorando nuevos espacios dentro del diseño y la decoración, con nuevas piezas, propuestas y experiencias que amplían su universo.
En octubre, además, será parte de Expo Casa y Estilo, que se realizará del 31 de octubre al 8 de noviembre en Pocito, Córdoba Capital, el mismo espacio que este año fue sede de Casa FOA en Córdoba.
Estos nuevos escenarios representan una oportunidad para seguir mostrando nuestra identidad y acercar nuestras piezas a nuevos públicos.
WhatsApp: 0351 511 3469
Mail: [email protected]
Web: www.difontanahome.com.ar
Instagram: @difontana_home