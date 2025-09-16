Suyai Artesanal a puro festejo: celebrará su aniversario en un café de la ciudad

contentcaras

Huilen no sólo celebra el aniversario del inicio de su marca, sino también celebra el haberse animado a transitar un camino de bajadas y subidas, de seguir la intuición, y de querer crear productos auténticos para miles de mujeres.

Nunca imaginó estar donde hoy está, porque no estaba en sus planes. La vida le dio la cachetada más fuerte, donde le dio vuelta todo su mundo, y sin querer, dio a luz un proyecto único que la anima cada día.

Cada idea que aparece, por más alocada o lejana que parezca, ella la quiere hacer realidad; y en un mundo donde todo parece ser manejado por las pantallas y la virtualidad, Huilen pone un freno e invita a su comunidad a un cálido festejo.

La cita será el Sábado 4 de Octubre a las 15 hs en Cafeína, un espacio creado con amor por el buen café y la pastelería artesanal, ubicado en San Martín.

Estarán todos los tejidos de Suyai Artesanal, habrá sorteos, descuentos, regalos y, como broche de oro, el lanzamiento de una nueva prenda que promete ser la elegida de la temporada.

Huilen asegura que todo paso dado debe ser reconocido por una misma, que hay que dejar de pensar en aquello que falta, y agradecer todo lo logrado en el camino. Por eso y más, te invita a celebrar con ella en esta fecha especial.

Datos de contacto:

Email: [email protected]

Instagram y Tiktok: suyai.artesanal

Celular: 1160117493

Web: www.suyaiartesanal.empretienda.com.ar