Tu suelo pélvico: ese gran desconocido… ¡y un pilar esencial para tu bienestar!

contentcaras

En el universo de la salud y el movimiento hay un protagonista que suele pasar desapercibido pero que empieza a ocupar el lugar que se merece: el Suelo Pélvico. Este conjunto de músculos, ligamentos y fascia sostiene órganos vitales como la vejiga, el útero y el recto, y cumple funciones tan delicadas como fundamentales. Desde la continencia urinaria hasta la función sexual, pasando por la estabilidad de la columna, este “suelo interno” es mucho más que una estructura anatómica: es un verdadero pilar para tu bienestar físico y emocional.

En Proyecto Abdomen entendemos que la salud pélvica merece una mirada integral y multidisciplinaria. Por eso, nuestro protocolo de rehabilitación funcional del Core trabaja el suelo pélvico en conjunto con los músculos transverso abdominal y diafragma. A su vez, contamos con kinesiólogas especializadas que realizan evaluaciones personalizadas y diseñan tratamientos específicos para devolverle funcionalidad y fuerza a esta zona clave del cuerpo.

¿Cómo saber si tu suelo pélvico necesita atención? El cuerpo suele dar señales: pérdidas de orina al reír o hacer ejercicio, molestias durante las relaciones sexuales, sensación de debilidad o falta de control. Son síntomas que afectan la calidad de vida y que merecen ser atendidos.

Sin embargo, no todo es síntoma. Hay momentos clave de la vida en los que recomendamos prevenir y generar mayor conciencia: durante el embarazo y en el postparto, en la perimenopausia y menopausia, o al comenzar deportes de alto impacto o de excesiva fuerza.

Evaluar y entrenar el suelo pélvico en estas etapas permite fortalecerlo, protegerlo y empoderarlo.

Tu bienestar empieza desde adentro. Y en Proyecto Abdomen te acompañamos con profesionalismo y compromiso para que tu suelo pélvico deje de ser ese gran desconocido y se convierta en un aliado incondicional. Porque cuidar de vos también es conocer tu cuerpo, honrarlo y entrenarlo con inteligencia y calidad.

Datos de contacto:

Instagram @proyectoabdomen

WhatsApp 11 6101 0430