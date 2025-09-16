Marroquinería mayorista: la clave para aumentar tus ventas este Día de la Madre

contentcaras

En Quemoda, importador directo con más de 12 años de trayectoria en el mercado argentino, sabemos que cada mamá merece un regalo especial. Por eso ofrecemos una variedad enorme de artículos de marroquinería, elaborados con materiales de primera y a precios pensados para que tu negocio se stockee y aproveche al máximo esta fecha clave del calendario comercial.



¿Por qué apostar a la marroquinería para el Día de la Madre?

• Porque es un regalo práctico y elegante, que nunca pasa de moda.

• Porque la demanda se incrementa en fechas especiales como esta.

• Porque le permite a tu comercio sumar productos de calidad que se venden solos.

Ventajas de elegir Quemoda:

• Importador directo: precios súper competitivos.

• Variedad en valijas, mochilas, carteras y accesorios.

• Stock inmediato para responder a la demanda.

Hacemos envíos a todo el país: la distancia no es un problema.



Si sos comerciante, revendedor o emprendedor, este es el momento ideal para sumar marroquinería a tu negocio y ofrecer productos que son tendencia.

Escribinos hoy mismo y asegurá tu compra mayorista.



¿Dónde encontrarnos?

• Showroom: Moreno 3160, Balvanera, CABA. Atención de lunes a viernes de 09:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas. Sábados de 09:30 a 13:00 horas. (Con cita previa)

• Instagram & TikTok: @_quemoda

• WhatsApp: 11 6664-5002

• Google Maps: Quemoda SRL

• Web: www.quemoda.com.ar



Quemoda: calidad y éxito para tu negocio



#diadelamadre #quemoda #marroquineria #valijas #carteras #bolsos #mochilas #importadormayorista #revendedores #emprendedores #balvanera #balvanera #negociopropio



