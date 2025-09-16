María Valenzuela volvió a referirse a su conflicto judicial con Rodolfo Ranni. Esta vez, durante una entrevista radial en la que arremetió fuerte contra el artista. La última vez que trabajaron juntos fue este año en la obra teatral La noche de la basura. Desde ese entonces, la actriz inició una demanda legal contra su colega por malos tratos.

María Valenzuela, en juicio contra Rodolfo Ranni: “Me destrozó, me enfermó”

En medio de la promoción de su nuevo espectáculo teatral en calle Corrientes, "Viudas e hijas", María Valenzuela brindó una noche a Catalina Dugli en su programa Agarrate Catalina para contar detalles de su regreso a los escenarios acompañada de grandes artistas como Nora Cárpena, Sofía Gala y Fernanda Callejón. Sin embargo, en un momento de la charla, la periodista le consultó por su denuncia legal contra Rodolfo Ranni.

Sin ánimos de profundizar sobre el tema, María Valenzuela expresó que "eso está en la justicia y no es momento para hablar". Asimismo, agregó con tono serio: "En este momento, siendo un tema tan delicado y yo estando frágil, prefiero que eso lo maneje la abogada”.

María Valenzuela

Pese a su decisión de no contar sobre lo ocurrido con Rodolfo Ranni, la artista contó: “Hubo una primera instancia y no se presentaron y ahora van a pedir una segunda. Veremos a dónde llegamos y cómo termina esto”. Y agregó a corazón abierto: “Pero la verdad, la verdad más verdadera, es que me destrozó".

En este sentido, manifestó sobre lo mal que la pasó trabajando con él en la obra La noche de la basura: "Me hizo mucho daño, mucho daño porque yo al Tano lo quería y lo conozco de toda la vida, y me hizo mucho daño. Es más, me enfermé”.

Rodolfo Ranni

Luego, reveló qué postura tomó la Asociación Argentina de Actores al enterarse de lo sucedido: “Me apoyan. Tengo a la abogada de Actores que está con este tema conmigo desde el día cero ayudándome. Recibí mucho apoyo de los colegas. Así que, bueno, veremos en qué queda todo".

Aunque no quiso explayarse en los motivos que la llevaron a iniciar acciones legales contra Rodolfo Ranni, en una de las entrevistas que dio a La Nación había relatado el por qué. "No recibí buen trato de parte de él. Su personalidad me estaba haciendo daño. Por eso me bajé de la obra, aun necesitando el trabajo", fueron sus palabras. Y agregó: "Sabía que si seguía me iba a terminar enfermando y mucho (...) Lo denuncié en Actores. Abuso de poder, misógino“.

Rodolfo Ranni

De esta manera, María Valenzuela, que inició un juicio contra Rodolfo Ranni por lo mal que la pasó trabajando con él, aseguró durante una entrevista radial: “Me destrozó, me enfermó”. Sus dichos generaron fuertes repercusiones en el mundo artístico y pusieron en el ojo de la tormenta al actor, que posee una extensa y reconocida trayectoria.