Transformar el dolor en propósito: una vida dedicada a emprender, acompañar y construir legado

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María Cristina, ¿cómo te definirías en tu rol dentro del mundo de los negocios?

No me considero una empresaria tradicional. Me considero una mujer que transforma experiencias de vida en proyectos con propósito, poniendo a las personas en el centro de cada emprendimiento.

¿De qué manera influye tu historia familiar en lo profesional?

Mi vida profesional está profundamente ligada a ella. Aprendí de mis padres que el trabajo, los valores, el compromiso y la actitud son herramientas que transforman cualquier dificultad en una oportunidad de crecimiento. Además, dedico gran parte de mi tiempo a acompañar a mis padres, ambos mayores de 80 años, y a mi hermano Juan Carlos, que convive con una silla de ruedas desde casi su nacimiento. Ellos me recuerdan cada día que el verdadero éxito no está en la perfección, sino en construir una vida con propósito.

Estás al frente de tres empresas que parecen muy diferentes, ¿cómo se conectan?

Son distintas, pero todas forman parte de un mismo propósito de vida. Este camino lo resumo en cuatro pilares fundamentales:

El legado familiar: representado en El Desafío SRL.

El acompañamiento a las familias: a través de TEDI Showroom.

El empoderamiento de la mujer: desde Prestigioac.

El desarrollo humano: mediante el coaching.

Profundizá un poco acerca de El Desafío SRL, TEDI Showroom y Prestigioac…

El Desafío es una empresa familiar que me cedió mi padre. Continúa vigente brindando servicios agropecuarios como control de malezas, siembra, crianza de vaquillonas, confección de rollos y la comercialización de capas para terneros y caballos. Uno de los momentos más difíciles de mi vida fue tomar la decisión de cerrar el tambo. Fue un proceso muy doloroso, que incluso me llevó a escribir una carta pidiendo perdón. Detrás de una empresa también existen emociones, historias y personas.

En 2003 nació TEDI Showroom, otro gran proyecto de vida. Está dedicado a acompañar a bebés, niños, mamás y familias, brindando asesoramiento y cercanía en cada etapa de crecimiento. Y, actualmente acompaño a mi hija Giuliana Tedeschi en Prestigioac, una tienda con más de 40 años de trayectoria en San Francisco que adquirimos en abril de 2025. Allí trabajamos para que cada mujer descubra que puede sentirse elegante, segura y cómoda. Lo hacemos con prendas de calidad, talles reales y marcas reconocidas, demostrando que la calidad es una inversión que perdura en el tiempo.

¿Y el coaching y la comunicación?

Continúo formándome como coach porque me apasiona potenciar el trabajo en equipo, el compromiso y el acompañamiento. Ligado a esto, una vez a la semana realizo el Emprende Live en el Instagram de Prestigioac. Es un espacio pensado para que las personas se viralicen, pierdan el miedo y pasen a la acción.

Y me encuentro escribiendo mi libro autobiográfico. Es un proyecto muy especial donde comparto mis heridas, aprendizajes, desafíos y las enseñanzas que la vida me fue regalando a través de la familia, el trabajo y cada decisión tomada.

¿Cuál considerás que es tu gran diferencial en todo lo que hacés?

Mi gran diferencial es la cercanía humana. Entendí que los negocios no son solamente vender productos o servicios, sino acompañar personas. La vida no busca la perfección; busca personas auténticas, con valores y la valentía suficiente para transformar cada desafío en una oportunidad. Todos atravesamos heridas y tropiezos, pero con actitud, perseverancia y autenticidad todo puede transformarse.

Mi objetivo hacia el futuro es seguir inspirando a otros a creer que sí se puede: emprender, reinventarse y ser felices haciendo lo que aman.

María Cristina Coggiola

Ciudad: San Francisco, Córdoba

WhatsApp: 3564609057

Mail: [email protected] / [email protected]

IG: Eldesafío.srl

IG: Tedi.showroom

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