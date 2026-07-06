Viva Caillaux: Sembrando Yoga

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Viva Caillaux, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Nací y crecí en Perú y, antes de venir a Argentina, viví algunos años en Nueva York. Mis primeros pasos estuvieron ligados a la danza y el circo, disciplinas que compartí con niños desde muy joven.

Más adelante, ya instalada en Mar del Plata y siendo mamá, hice mi primer profesorado de yoga. El yoga me mostró un camino que iba mucho más allá de las posturas: una forma de conectarme conmigo misma. También me permitió integrar el movimiento, la respiración, el juego y la creatividad en una propuesta que podía compartir con niños.

Desde entonces, gran parte de mi camino ha estado orientado a acercar el yoga a niños, familias y escuelas.



¿Por qué crees que el yoga es tan importante para los niños?

Creo que los niños necesitan oportunidades para moverse, jugar, crear, expresarse y también pausar y descansar. En una época en la que las pantallas ocupan cada vez más espacio y estamos expuestos a estímulos constantes y a un ritmo de vida acelerado, muchas veces perdemos la conexión con cosas tan simples como respirar y estar presentes. El yoga ofrece herramientas para conocerse mejor, reconocer sus emociones y desarrollar recursos que pueden acompañarlos durante toda la vida.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Comparto clases de yoga para niños, adultos y familias, además de talleres y capacitaciones para docentes. Soy autora de Sembrando Yoga, un libro que me permitió llevar estas herramientas a más hogares y escuelas. Actualmente estoy desarrollando, junto a otras docentes del Colegio IDRA de Mar del Plata, un programa de bienestar para acompañar a alumnos y docentes de primaria.

¿Qué te inspiró a escribir Sembrando Yoga?

Después de muchos años de dar clases, quise reunir en un libro experiencias, recursos y propuestas para acercar el yoga a la infancia. Una invitación a compartir momentos de juego, encuentro y disfrute con los niños.

También soñaba con un libro que, a través de sus ilustraciones, colores y diseño, transmitiera esa misma sensación de calma y armonía. Siento que Sembrando Yoga es como una clase de yoga: una invitación a detenerse, observar, respirar y conectar con uno mismo.

¿Qué te gustaría seguir sembrando a través de tu trabajo?

Me gustaría que cada vez más personas y más espacios educativos tengan acceso a herramientas que promuevan el bienestar, la conexión y el autocuidado. Que más niños puedan crecer en entornos donde haya lugar para el juego, la escucha, la creatividad y la calma. Creo que cuando estos recursos se siembran en la infancia, pueden acompañarnos y sostenernos durante toda la vida.

Datos de contacto:

Instagram: @vivacaillaux @sembrandoyoga.libro

Mail: [email protected]