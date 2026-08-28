¿Por qué repetimos siempre el mismo tipo de vínculo?

¿Por qué muchas veces terminamos relacionándonos con personas parecidas, aunque juremos que esta vez elegimos distinto?
Porque no elegimos solamente desde lo consciente. Todos tenemos una idea de lo que creemos que necesitamos en una pareja, pero también existe un mundo emocional mucho más profundo que condiciona aquello que nos resulta familiar y atractivo. A veces cambia la persona, cambia la historia, pero la dinámica se repite. La astrología puede ayudarnos a reconocer ese patrón.
¿Dónde se ven esos patrones afectivos en una carta natal?
No hay una única posición. Venus habla de nuestra manera de vincularnos y de aquello que valoramos; la Luna, de nuestras necesidades emocionales y de lo que necesitamos para sentirnos seguros; y la casa 7 muestra mucho de lo que buscamos —y también proyectamos— en el otro. Los aspectos que reciben esos planetas completan la historia. Por eso dos personas del mismo signo pueden vivir el amor de maneras completamente diferentes.
¿Por qué podemos sentirnos atraídos por alguien que sabemos que no nos hace bien?
Porque atracción y conveniencia no siempre van de la mano. Muchas veces nos atrae lo conocido, incluso cuando lo conocido no es saludable. Un vínculo puede activar necesidades, heridas o formas de relacionarnos que aprendimos muy temprano. La intensidad tampoco es necesariamente sinónimo de amor: a veces confundimos aquello que nos moviliza profundamente con aquello que realmente nos hace bien.
¿La astrología puede explicar por qué una relación se repite una y otra vez?
Puede mostrar qué dinámica estamos repitiendo, pero no determinar nuestro destino. Una carta natal no dice “te van a pasar siempre las mismas cosas”. Muestra tendencias, necesidades y conflictos que podemos expresar de distintas maneras. Cuando algo no se hace consciente, suele aparecer proyectado en los vínculos. Y muchas veces cambiamos de pareja esperando cambiar la historia, sin advertir que seguimos llevando el mismo patrón con nosotros.
Entonces, ¿se puede dejar de repetir?
Sí. Y ahí está, para mí, el verdadero valor de conocer una carta natal. No sirve para justificar lo que somos, sino para ampliar nuestra capacidad de elección. Cuando reconocemos qué buscamos, qué proyectamos y qué necesitamos del otro, dejamos de vincularnos únicamente desde el automático.
No siempre podemos elegir de quién nos enamoramos, pero sí podemos aprender desde qué lugar elegimos quedarnos.
Soledad Magro – Astróloga & Coach
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