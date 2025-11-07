Dónde pedir pastas artesanales en Buenos Aires: Gelay Pastas

CONTENT CARAS RESTO

Las 5 pastas cocidas más elegidas por los argentinos en 2025:

Conocé las opciones más reconocidas que se destacan por su relleno y el sabor en cada ingrediente, la textura suave de la masa y el toque infaltable de las salsa, todo elaborado diariamente.

Ñoquis de papa o espinaca Ravioles de ricota y parmesano con filetto o bolognesa Ravioles de pollo y verdura con scroffa Tallarines caseros cortados a cuchillo Sorrentinos de mozzarella y jamón cocido con salsa parisienne

Elegí tu favorito por gelaypastas.com o por Pedidos Ya!

La calidad y la practicidad van de la mano

Cada semana más de 30.000 familias eligen sus pastas, por eso Gelay entiende sus necesidades diarias y busca ese punto justo entre practicidad y calidad. Su secreto está en unir lo artesanal con lo práctico, ofreciendo platos cocidos listos para comer con salsa, pan y queso, y pastas frescas para cocinar en casa.

Pastas artesanales a un clic

Con nueve sucursales distribuidas estratégicamente, la marca se consolidó como líder nacional en ventas de pastas en PedidosYa. La alianza se formó en el 2015, eso permitió a Gelay a adelantarse al cambio de hábitos de consumo y adaptarse al ritmo de quienes buscan resolver una comida de forma rápida, sin resignar sabor ni calidad.

La marca continúa apostando al crecimiento digital con su tienda online, donde los pedidos se gestionan fácilmente para take away o delivery. Aún así lo más importante no cambió: la calidad desde la producción hasta la mesa y una historia familiar de tres generaciones que mantiene viva la tradición.

En tiempos donde la comida práctica gana terreno, Gelay demuestra que la rapidez y la calidad pueden ir de la mano. Su éxito en el mundo digital es una nueva manera de mantener viva la costumbre argentina de la buena pasta.

Instagram: @gelaypastas1972

Pedidos Ya: Gelay Pastas Artesanales o Gelay Pastas Frescas Artesanales

Página web: www.gelaypastas.com

Facebook: Gelay Pastas