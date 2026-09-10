La Suerte: tradición familiar y una identidad ligada al buen queso

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La historia de La Suerte tiene sus raíces en la familia Lacau, grandes productores agroganaderos afincados en el oeste bonaerense, dedicados desde comienzos del 1900 a la producción agrícola, ganadera y láctea. La pasión por el buen queso se fue forjando durante sus viajes y, especialmente, a partir de un año viviendo en Francia, donde desarrollaron el paladar y el conocimiento de los quesos de nivel europeo.

El sueño inicial de Pedro e Isabel Lacau se concretó en 2001, cuando Pedro Lacau hijo, actual responsable general de la empresa, retomó aquella idea familiar de la mano de Pablo Battro, hermano de Isabel y experto quesero que se había formado en Europa. Su regreso a la Argentina y su decisión de instalarse en Lincoln coincidieron con la posibilidad de retomar juntos el proyecto y comenzar a producir en el país quesos con la calidad que la familia había conocido en el exterior. Así nació un proyecto que en 2026 celebra sus 25 años.

Del campo a su elaboración

Desde sus comienzos, la marca buscó construir una historia propia y contribuir a instalar una cultura vinculada al consumo de quesos especiales, todavía poco desarrollada en el país en aquel momento.

Su identidad está estrechamente relacionada con el origen: una propuesta familiar y de campo que cuenta con trazabilidad completa, desde la leche propia hasta el queso terminado, junto con una impronta europea presente en las recetas y el estacionamiento.

Incluso su nombre remite a esa historia: La Suerte es un homenaje al campo familiar donde se criaron los Lacau, nacieron las vacas y se produce la leche. El trébol de cuatro hojas que forma parte del logo reproduce un trébol real encontrado en ese mismo campo.

Con el paso de los años, aquella idea que atravesó dos generaciones se convirtió en una fábrica consolidada, que amplió su portfolio y profesionalizó sus procesos de elaboración y maduración, manteniendo el espíritu artesanal de sus comienzos.

Un espacio para acercar la cultura quesera

Los próximos pasos apuntan a continuar profundizando el desarrollo de la cultura quesera argentina y trasladar el conocimiento y la experiencia de la marca directamente al consumidor.

En esa dirección se inscribe La Suerte Casa de Quesos, su primer local propio en el país, ubicado en el complejo La Aldea, en Pilar. Abierto hace un año, reúne una quesería donde pueden encontrarse sus productos en distintos puntos de madurez y un restaurante con una carta curada por cocineros amigos alrededor del queso.

El espacio fue pensado para degustar, conocer y compartir el conocimiento construido alrededor de los quesos, dando continuidad a una historia familiar que, 25 años después, sigue teniendo al campo y al producto como protagonistas.

Datos de contacto

Instagram: @quesoslasuerte / @lasuertecasadequesos

Email: [email protected]