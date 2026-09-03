La Rueda celebra 50 años y renueva su propuesta gastronómica en Puerto Iguazú

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Una historia familiar ligada a Puerto Iguazú

En un Puerto Iguazú muy diferente a la actual, La Rueda comenzó su recorrido con una vocación definida: recibir al visitante con hospitalidad y mostrar, a través de la gastronomía, parte de la identidad argentina y de esta región.

Cumplir 50 años representa para la marca mucho más que permanencia. Son generaciones de una familia trabajando, aprendiendo y adaptándose, junto a colaboradores que también fueron parte de su historia. Ese legado se convirtió en una responsabilidad: conservar la esencia de La Rueda y, al mismo tiempo, prepararla para los próximos años.

Territorio, producto y experiencia

La identidad de La Rueda se construye sobre tres conceptos: territorio, producto y experiencia. Ubicado en Misiones, uno de los destinos naturales más importantes del mundo, el restaurante busca ofrecer una cocina argentina con una fuerte expresión regional.

La propuesta incluye carnes argentinas, pescados de río, productos de la tierra, pastas artesanales y una selección de vinos de distintas regiones del país. Los sabores reconocibles se combinan con técnicas contemporáneas, sin perder autenticidad.

La experiencia también abarca el servicio, la hospitalidad, la bodega, el ambiente y el vínculo con la selva y el entorno.

Una renovación sin perder la memoria

La evolución fue constante: de un restaurante familiar tradicional a una propuesta gastronómica más profesional, con incorporación de capacitación, nuevas técnicas de cocina, tecnología y una visión integral de la experiencia.

Actualmente, la marca atraviesa una etapa de renovación que busca integrar diseño, gastronomía, biodiversidad y sustentabilidad, con un uso responsable de los recursos y una puesta en valor de los productos locales. Para La Rueda, innovar significa encontrar nuevas maneras de expresar su identidad sin abandonar aquello que la define.

El desafío de crecer en la región trinacional

El próximo objetivo de La Rueda 1975 Grupo Familia Bauzá es consolidar esta nueva etapa y transformar al restaurante en una experiencia argentina y regional cada vez más completa.

Su ubicación, en el encuentro entre Argentina, Brasil y Paraguay, plantea una mirada de crecimiento regional. La intención es fortalecer su presencia entre los públicos de los tres países y convertirse en un referente gastronómico de la región trinacional.

El desafío está en crecer en calidad, identidad y experiencia, cuidando el legado familiar y construyendo una empresa preparada para las próximas generaciones.





Instagram: @larueda_iguazu

Celular: +54 9 3757 69-3447