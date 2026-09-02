La Pampita: de una aventura a una marca con identidad

CONTENT CARAS RESTO

La historia de La Pampita comenzó casi por accidente en 2015, a bordo de un vehículo Unimog 4x4, durante excursiones por las sierras de Córdoba. Después de diez años de carrera en una multinacional automotriz en CABA, su fundador decidió dejar la vida corporativa y radicarse en La Cumbrecita, lugar que había conocido años antes a través del deporte de montaña.

Como parte de las travesías con turistas, comenzó a ofrecer alfajores artesanales elaborados en la cocina de su casa, en tandas de apenas 10 o 20 unidades. La respuesta de los visitantes fue inmediata: comenzaron a pedir más para llevar a familiares y amigos. Ese interés llevó a transformar aquella pequeña producción en un emprendimiento, aplicando conocimientos de análisis de mercado, desarrollo de producto, calidad y marketing adquiridos durante su etapa corporativa.

Así nació La Pampita, fundada el 22 de noviembre de 2015, con una premisa clara: hacer el “Mercedes-Benz de los alfajores”.

Un alfajor con identidad propia

Para La Pampita, el lugar de origen es parte fundamental de su identidad. La marca nació en una pradera de La Cumbrecita, rodeada de naturaleza y con las Sierras Grandes de Córdoba como paisaje. Allí mismo se elaboran sus productos, con materias primas seleccionadas, una cuidada presentación y una apuesta por mantener la esencia de lo simple y bien hecho.

Aunque la marca incorporó variedades de chocolates, confituras y helados artesanales, el alfajor clásico continúa siendo el elegido por la mayoría de sus consumidores.

De la cocina al reconocimiento nacional

La producción pasó de 20 alfajores a 200 y luego a 300, hasta que la casa quedó pequeña y fue necesario trasladar la elaboración a un espacio propio. En 2022 llegó uno de los momentos más importantes: La Pampita obtuvo una medalla de oro al mejor Alfajor Tradicional en la primera edición del Mundial del Alfajor.

Actualmente, la marca produce en promedio 50.000 alfajores por mes, además de chocolates y 25 variedades de helado artesanal.

El próximo desafío es ampliar y organizar mejor la planta para aumentar la capacidad y profesionalizar procesos, pero sin perder aquello que la hizo diferente. La premisa es crecer sin prisa pero sin pausa: no fabricar cada vez más, sino fabricar cada vez mejor y conservar la esencia de La Pampita y de su lugar de origen.



Datos de contacto

Instagram: @lapampita_

Whatsapp: +54 9 3546 419550