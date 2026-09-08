Las Balsas: una experiencia de lujo conectada con la naturaleza patagónica

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Las Balsas nació hace casi 40 años en Villa La Angostura, con la idea de crear un refugio único en la Patagonia donde la hospitalidad, la naturaleza y la gastronomía fueran protagonistas.

Desde sus comienzos, buscó ofrecer una experiencia íntima y personalizada, profundamente conectada con el entorno. Esta filosofía llevó al hotel a convertirse en el primer miembro de Relais & Châteaux en Latinoamérica, consolidando una propuesta de hotelería de excelencia con identidad propia y sentido de pertenencia al destino.

Una manera particular de vivir la Patagonia

La identidad de Las Balsas propone una forma sofisticada y auténtica de acercarse a la región, donde el lujo se encuentra en el entorno, el tiempo, el servicio personalizado y las experiencias.

Con 20 habitaciones, el hotel boutique está inmerso en una reserva natural privada de 15 hectáreas frente al lago Nahuel Huapi. Su propuesta integra una gastronomía vinculada al territorio, bienestar, experiencias en contacto con la naturaleza y un compromiso con la sustentabilidad.

Desde 2021 es B Corp, convirtiéndose en el primer hotel Relais & Châteaux del mundo en obtener esta certificación, y fue recertificado en 2025. El objetivo es que los huéspedes no simplemente visiten la Patagonia, sino que realmente puedan vivirla.

Una propuesta que evoluciona sin perder su esencia

A lo largo de casi cuatro décadas, Las Balsas acompañó nuevas formas de entender el lujo y la hospitalidad. Uno de sus hitos recientes fue la incorporación de 10 Lakeview Villas de 120 m², ubicadas en medio del bosque y con vistas al lago.

Las villas ampliaron la propuesta hacia una experiencia de mayor privacidad y amplitud, manteniendo el servicio personalizado característico del hotel. A su vez, se incorporaron alternativas más integrales que combinan alojamiento, gastronomía, wellness y actividades en la naturaleza.

Crecer desde las experiencias

De cara a los próximos años, el desafío es continuar creciendo sin perder aquello que distingue a Las Balsas. Más que hacerlo únicamente en tamaño, la búsqueda apunta a profundizar sus pilares de naturaleza, gastronomía, bienestar y sustentabilidad, además de fortalecer su presencia en mercados internacionales.

La mirada está puesta en consolidarse como un referente de la hotelería de lujo sustentable en Patagonia, manteniendo su escala humana, identidad local y una concepción del lujo basada en experiencias auténticas.

Datos de contacto

Celular: +54 9 2944 65-7244

Instagram: @lasbalsas.patagonia

Sitio web: www.lasbalsas.com

Email: [email protected]