Yabuticaba: gastronomía, naturaleza y experiencias en el corazón de Misiones

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Entre árboles autóctonos centenarios, senderos, puentes, piedra y madera, Yabuticaba Mercadito de la Selva propone una experiencia que va más allá de la gastronomía. El proyecto nació en Puerto Iguazú con la intención de reunir sabores, naturaleza, cultura y distintas experiencias en un mismo lugar, tomando como inspiración los tradicionales mercados gastronómicos y adaptándolos a la identidad de Misiones.

– ¿Cómo nació Yabuticaba y qué idea había detrás de su creación?

Yabuticaba nació con la idea de crear una propuesta diferente en Puerto Iguazú, un espacio donde la gastronomía, los productos regionales, las experiencias y la naturaleza pudieran encontrarse. La inspiración surgió de los tradicionales mercados gastronómicos, como el Mercado San Miguel de Madrid, pero buscando llevar ese concepto a nuestra identidad y a la esencia de Misiones, nuestra tierra colorada.

Desde el comienzo, uno de los pilares fue trabajar con el concepto de productos KM 0, priorizando ingredientes y elaboraciones de nuestra región. Queremos acercar a quienes nos visitan a los sabores auténticos de nuestra tierra y generar esa conexión de la chacra a la mesa, poniendo en valor todo lo que se produce en Misiones.

También buscamos que esos productos puedan conocerse y vivirse a través de distintas experiencias, como cooking classes, mate tastings y catas de vinos. La idea es que cada visita sea mucho más que una comida: que sea una forma de conectarse con la identidad de nuestra región.

– ¿Qué identidad buscan construir y qué diferencia a Yabuticaba de otras propuestas gastronómicas?

Buscamos construir una identidad profundamente ligada a Misiones y a la triple frontera, fusionando sus sabores, su naturaleza y su cultura. Queremos que quien nos visite pueda vivir una experiencia que vaya mucho más allá de sentarse a comer.

Uno de nuestros principales diferenciales es justamente el entorno. El espacio está construido entre árboles autóctonos centenarios, con piedra, madera, senderos y puentes que invitan a disfrutar de la selva de una manera diferente.

A eso se suma una propuesta gastronómica basada en el concepto KM 0, con productos regionales y orgánicos, buscando transmitir esa idea de la chacra directamente a la mesa, con frescura e identidad.

También queremos generar experiencias alrededor de esos sabores: participar de una clase de cocina, descubrir las particularidades de la yerba mate a través de un mate tasting o disfrutar de una cata de vinos. La idea es que el visitante no solo pruebe Misiones, sino que pueda conocerla, sentirla y vivirla a través de su gastronomía.

El espacio también se encuentra con otras expresiones culturales, como los shows de tango, las muestras de artistas plásticos de nuestra ciudad y de la provincia y la cultura mbya guaraní.

– ¿Cómo fue evolucionando el proyecto desde su concepción?

Yabuticaba es una propuesta nueva, pero desde el principio fue pensada como un proyecto que integra gastronomía, naturaleza, turismo y experiencias. La idea inicial de crear un espacio gastronómico fue creciendo hasta convertirse en un punto de encuentro para residentes, nuestros hermanos brasileños y paraguayos y turistas.

Hoy entendemos que la gastronomía también puede ser una herramienta para contar quiénes somos y de dónde venimos. Por eso buscamos generar propuestas donde los visitantes puedan participar, aprender y descubrir los sabores de Misiones, no solamente consumirlos.

También apostamos a que este crecimiento tenga un impacto positivo en la comunidad. Trabajar con productos de cercanía y fortalecer la cadena de valor regional significa acompañar la economía local y generar oportunidades. En ese sentido, Yabuticaba representa también una importante fuente de trabajo, con la generación de 60 nuevos puestos laborales.

– ¿Cuáles son los próximos pasos y cómo imaginan el crecimiento de Yabuticaba?

El gran desafío es seguir consolidando a Yabuticaba como un referente gastronómico y turístico de Puerto Iguazú y de la provincia. Queremos continuar fortaleciendo la propuesta y ampliar las experiencias que conecten a las personas con los sabores, la cultura y la naturaleza de Misiones.

Imaginamos un crecimiento donde la gastronomía sea cada vez más participativa y experiencial. Queremos seguir creciendo junto con Iguazú, generando oportunidades laborales y fortaleciendo la economía regional.

La idea es que Yabuticaba siga siendo un espacio que no solo se visita para comer, sino para vivir, descubrir y experimentar la esencia de Misiones a través de todos los sentidos.

Instagram: @yabuticabamercaditodelaselva

Celular: +54 9 3757 30-4021