Zaira Nara, Tini Stoessel y Oriana Sabatini apuestan al calzado balletcore que marca tendencia

Zaira Nara, Tini Stoessel y Oriana Sabatini se convirtieron en tres referentes de la moda argentina más allá de sus respectivos profesiones. Recientemente, coincidieron en una de las grandes tendencias de calzado de la temporada y deslumbraron a sus miles de seguidores de las redes sociales.

Cuál es la tendencia que conquista a Zaira Nara, Tini Stoessel y Oriana Sabatini

El balletcore continúa ganando terreno en la moda y ya no se limita a prendas inspiradas en la danza clásica. La estética llegó con fuerza al universo del calzado y las ballerinas se convirtieron en uno de los modelos protagonistas, gracias a su silueta delicada, liviana y de inspiración romántica. Ahora, Zaira Nara, Tini Stoessel y Oriana Sabatini demostraron que existen distintas maneras de sumarse a esta tendencia.

La propuesta toma como referencia elementos propios del vestuario de las bailarinas y los adapta al guardarropa cotidiano. Así, los zapatos de perfil bajo, las tiras sobre el empeine, las terminaciones redondeadas o cuadradas, las texturas satinadas y los detalles que recuerdan a las zapatillas de danza se trasladaron del escenario al street style. En 2026, incluso, la tendencia evolucionó hacia modelos híbridos que fusionan la comodidad de una zapatilla con la delicadeza de una ballerina.

El look elegante de Zaira Nara con ballerinas como protagonistas

Zaira Nara fue una de las primeras en adoptar con fuerza este calzado. En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, la modelo lleva ballerinas negras de silueta clásica, con una tira decorativa sobre el empeine que refuerza su inspiración en el calzado de ballet. La elección acompaña a la perfección su look: un vestido negro corto y de líneas simples, medias negras translúcidas y cartera al tono. El resultado es elegante, femenino y sofisticado, pero sin perder comodidad.

Las originales ballerinas de Zaira Nara

La relación de Zaira Nara con esta tendencia no es nueva. La empresaria ya había llevado ballerinas mesh, una de las versiones más buscadas del calzado, caracterizadas por su entramado de red que deja el pie parcialmente al descubierto. Este tipo de diseño se convirtió en una alternativa versátil para combinar con jeans, shorts o vestidos. Para esta ocasión, optó por una versión más clásica y opaca, con las que demuestra que las ballerinas también pueden funcionar para crear un total black look con una impronta más elegante.

Tini Stoessel, por su parte, incorporó el universo balletcore a uno de sus looks. La cantante llevó un vestido blanco de inspiración claramente ligada a la danza, con una falda de tul con múltiples volados que recuerda a un tutú. Para equilibrar la delicadeza del vestido, sumó una chaqueta negra corta y unas ballerinas en tono oscuro. La combinación generó un interesante contraste entre lo romántico y lo urbano. En su caso, la referencia al ballet aparece no solamente en los zapatos sino en la construcción completa del estilismo.

Tini Stoessel con un look balletcore y ballerinas negras

Oriana Sabatini llevó el balletcore a las zapatillas

Pero si hay una de las tres que eligió una reversión de esta tendencia, esa es Oriana Sabatini. La cantante y actriz apostó por las llamadas sneakerinas o zapatillas ballerinas, una nueva interpretación que fusiona la estructura de una zapatilla deportiva con la silueta plana y delicada del clásico zapato.

En la posteo que compartió con sus seguidores, Oriana Sabatini aparece montando a caballo con un look relajado: camisa blanca oversize, jeans de pierna amplia y un par de zapatillas blancas de perfil bajo, con detalles que remiten directamente a las ballerinas.

Oriana Sabatini llevó el balletcore a las zapatillas



Su look resulta especialmente interesante porque transforma por completo el concepto tradicional del calzado balletcore. En lugar de una ballerina clásica de cuero, charol o satén, su propuesta incorpora códigos deportivos, pero mantiene una estructura liviana y cercana al pie.

Sin dudas, el regreso de las ballerinas responde a una búsqueda de calzado cómodo, plano y femenino, pero también a la recuperación de estéticas de otras décadas. Los diseños actuales pueden encontrarse en cuero, charol, mesh, satén o materiales deportivos, con moños, tiras, hebillas y elásticos.

Así, Zaira Nara, Tini Stoessel y Oriana Sabatini apuestan al calzado balletcore que marca tendencia. Se trata de las ballerinas, un modelo de zapatos bajos, livianos y de inspiración femenina que recupera la estética de las clásicas zapatillas de ballet y se reinventa en múltiples versiones.