De Dafne Cejas y Sofía Pinto a Juan Rusconi y Josefina Bilbao: las mejores fotos de El Baile de los Girondo en la Mansión Estrugamou

La Asociación de Amigos del museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, realizó su Gala Benéfica anual, “El Baile de los Girondo”. La jornada, que estuvo inspirada en una fiesta de los años 30, se realizó en la Mansión Estrugamou y contó con más de 150 invitados, con nombres como Dafne Cejas, Sofía Pinto, Juan Rusconi y Josefina Bilbao, entre muchos otros, que siguieron el dress code acorde a la ocasión: estética de los años 30 o personajes de los libros de Oliverio Girondo y Nora Lange.

Las mejores fotos de El Baile de los Girondo

Andrés Cigorraga Castex y Dafne Cejas.

Alexia Aurelio de Areco.

Antonella Graef y Marcelo Giacobbe.

Roberto Funes Ugarte e Inés Etchebarne Mihanovich.

El Baile de los Girondo en la Mansión Estrugamou.

El Baile de los Girondo en la Mansión Estrugamou.

Laurencio Adot y Damián Romero.

Fabián Medina Flores,

Nori Álvarez Kaba,Sarita Argañaraz Escasany y Male Szackzak.

Sofía Pinto.

Viviana Rueda, Eloísa Frederking y Fermín Alfaro,

Leonardo Regino y Steven Wainer.

Juan José Agrelo.

El Baile de los Girondo en la Mansión Estrugamou..

Clara García Lanza.

Inés María Poffo.

Josefina Bilbao y Francisco Martínez Cafferata.

Mariano Balcarce y Juan Rusconi.

Inés Etchebarne Mihanovich y Walter D´Aloia Criado.

Fotos: Pablo Cuarterolo.