De Dafne Cejas y Sofía Pinto a Juan Rusconi y Josefina Bilbao: las mejores fotos de El Baile de los Girondo en la Mansión Estrugamou
La Asociación de Amigos del museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, brindó una gala a beneficio que rememoró a los años 30 y los libros de Oliverio Girondo y Nora Lange.
Compartí esta nota
La Asociación de Amigos del museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, realizó su Gala Benéfica anual, “El Baile de los Girondo”. La jornada, que estuvo inspirada en una fiesta de los años 30, se realizó en la Mansión Estrugamou y contó con más de 150 invitados, con nombres como Dafne Cejas, Sofía Pinto, Juan Rusconi y Josefina Bilbao, entre muchos otros, que siguieron el dress code acorde a la ocasión: estética de los años 30 o personajes de los libros de Oliverio Girondo y Nora Lange.