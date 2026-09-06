domingo 06 de septiembre del 2026
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De Dafne Cejas y Sofía Pinto a Juan Rusconi y Josefina Bilbao: las mejores fotos de El Baile de los Girondo en la Mansión Estrugamou

La Asociación de Amigos del museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, brindó una gala a beneficio que rememoró a los años 30 y los libros de Oliverio Girondo y Nora Lange.

El Baile de los Girondos
El Baile de los Girondos | Pablo Cuarterolo

La Asociación de Amigos del museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, realizó su Gala Benéfica anual, “El Baile de los Girondo”. La jornada, que estuvo inspirada en una fiesta de los años 30, se realizó en la Mansión Estrugamou y contó con más de 150 invitados, con nombres como Dafne Cejas, Sofía Pinto, Juan Rusconi y Josefina Bilbao, entre muchos otros, que siguieron el dress code acorde a la ocasión: estética de los años 30 o personajes de los libros de Oliverio Girondo y Nora Lange.

Las mejores fotos de El Baile de los Girondo

Baile de los Girondo
Andrés Cigorraga Castex y Dafne Cejas.
Baile de los girondo
Alexia Aurelio de Areco.
Baile de los girondo
Antonella Graef y Marcelo Giacobbe.
Baile de los girondo
Roberto Funes Ugarte e Inés Etchebarne Mihanovich.
Baile de los Girondo
El Baile de los Girondo en la Mansión Estrugamou.
Baile de los Girondo
El Baile de los Girondo en la Mansión Estrugamou.
Baile de los girondo
Laurencio Adot y Damián Romero.
Baile de los Girondo
Fabián Medina Flores,
Baile de los Girondo
Nori Álvarez Kaba,Sarita Argañaraz Escasany y Male Szackzak.
Baile de los Girondo
Sofía Pinto.
Baile de los Girondo
Viviana Rueda, Eloísa Frederking y Fermín Alfaro,
Baile de los Girondo
Leonardo Regino y Steven Wainer.
Baile de los Girondo
Juan José Agrelo.
Baile de los Girondo
El Baile de los Girondo en la Mansión Estrugamou..
Baile de los Girondo
Clara García Lanza.
Baile de los Girondo
Inés María Poffo.
Baile de los Girondo
Josefina Bilbao y Francisco Martínez Cafferata.
Baile de los Girondo
Mariano Balcarce y Juan Rusconi.
Baile de los Girondo
Inés Etchebarne Mihanovich y Walter D´Aloia Criado.

Fotos: Pablo Cuarterolo.

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