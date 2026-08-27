Cantón de las Sierras: alimentos nobles con una mirada consciente sobre la industria

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Una marca que nació desde la experiencia profesional

Cantón de las Sierras nació en Villa General Belgrano hace 16 años, de la mano de los hermanos Natalia y Hernán Fernández, ambos Ingenieros en Tecnología de Alimentos recibidos en la Universidad Nacional de Villa María. Su experiencia dentro de la industria alimenticia tradicional los llevó a cuestionar determinados procesos químicos y el uso de aditivos en la elaboración de alimentos.

A partir de esa inquietud profesional surgió la necesidad de crear una alternativa que permitiera producir a escala comercial sin dejar de lado la salud del consumidor. Así, el entorno de las sierras cordobesas se convirtió en el escenario para desarrollar una propuesta basada en una alimentación transparente y genuina.

El proyecto comenzó con yogures 100% naturales, elaborados sin conservantes ni agregados artificiales. Con el tiempo, el catálogo incorporó dulce de leche artesanal, dulces de fruta genuinos y quesos de alta calidad.

Ciencia y alimentos con etiqueta limpia

La identidad de Cantón de las Sierras se construye alrededor de una ingeniería consciente y transformadora, con el objetivo de funcionar como un puente entre la ciencia de los alimentos y una alimentación más honesta.

Su diferencial está en combinar el respaldo científico necesario para formular productos a gran escala con una elaboración que busca evitar los excesos asociados a la industria tradicional. La propuesta se sostiene en la experiencia directa de sus fundadores y en una filosofía de alimentos nobles, simples y naturales.

Desde sus comienzos, la producción creció de manera gradual y sostenida, priorizando la calidad de las materias primas y productos de “etiqueta limpia”, elaborados de manera honesta y libres de agregados químicos.

Una expansión que busca mantener su esencia

El próximo desafío es escalar la producción sin perder el espíritu artesanal y natural que caracteriza a la marca. Entre sus objetivos se encuentra ampliar su presencia desde el mercado local y regional hacia tiendas boutique, almacenes naturales y herboristerías de las principales ciudades.

A esto se suma el desarrollo de una tienda online propia, pensada para acercar los productos directamente a consumidores de todo el país, y la creación de nuevas líneas que mantengan la misma premisa: alimentos nobles y sin químicos.

Instagram: @Canton_de_las_sierras

Teléfono: 3546 510333 / 3546 465801

José María Gómez 669.Ruta N°5 km 77. Villa General Belgrano. Calamuchita. Córdoba.