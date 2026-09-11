Las Magnolias: de la cocina artesanal a una propuesta que sigue creciendo

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Las Magnolias nació hacia fines del primer año de la pandemia, cuando Valentina Mas aprovechó un espacio disponible en la casa de su mamá para crear un pequeño local donde las personas podían retirar preparaciones dulces y saladas elaboradas de manera artesanal.

Con el tiempo, su manera de entender la cocina fue cambiando. Ya no se trataba solamente de preparar platos, sino de pensarla como una forma de brindar un servicio, recibir y hacer sentir especial a quien está del otro lado. Esa concepción terminó convirtiéndose en parte de la identidad del proyecto.

Una propuesta para distintos momentos del día

La búsqueda de Las Magnolias está puesta en construir un espacio cálido y cercano, donde las personas puedan sentirse como en casa. El vínculo con los clientes, el trato personalizado y la confianza que se genera con quienes vuelven forman parte de sus principales diferenciales.

La propuesta acompaña distintos momentos del día, con desayunos y meriendas, opciones dulces y saladas, comidas y, durante el verano, tapeos por la noche. La intención es mantener una esencia casera y ofrecer alternativas pensadas para compartir y disfrutar.

El crecimiento también transformó el formato inicial. De funcionar únicamente con productos para llevar, pasó a contar con un local donde los clientes pueden sentarse, tomar un café y degustar sus preparaciones. A su vez, realiza pedidos para cumpleaños, postres y mesas dulces para distintos eventos, además de trabajar con algunos restaurantes de la zona.

Nuevos espacios y próximos proyectos

Actualmente, Las Magnolias se encuentra abriendo un local en la localidad de Arrecifes y preparando una propuesta renovada de tapeo para la temporada de verano. Al mismo tiempo, comenzó a incursionar en los reels de Instagram como una manera de generar mayor conexión con su comunidad y compartir también el aprendizaje alrededor de la cocina.

Entre los deseos a futuro aparece además un objetivo concreto: llegar a Capital con sus productos y con la impronta que caracteriza al proyecto, manteniendo la cercanía y la manera de recibir que acompañaron a Las Magnolias desde sus comienzos.

Celular: 2478444449

Instagram: @_lasmagnolias