Ana Rosenfeld: "Cuando este mismo juez le imponía multas a Wanda Nara, lo aplaudían"

Ana Rosenfeld vuelve a ocupar un lugar central por un mensaje que generó repercusión en torno a decisiones judiciales vinculadas a Wanda Nara y Mauro Icardi. La abogada expuso su postura con firmeza, dejando en claro su mirada sobre el rol de la justicia y apuntó contra el futbolista por sus decisiones.

Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi en medio de nuevas resoluciones del juez

Ana Rosenfeld protagonizó un nuevo episodio dentro de la historia que rodea a Wanda Nara y Mauro Icardi, con palabras que volvieron a instalar el debate sobre las obligaciones familiares. La letrada reforzó su posición con mensajes que apuntan a la importancia de comprender el alcance de las decisiones y la manera en que estas son interpretadas.

Ana Rosenfeld

En las últimas horas, la abogada compartió en sus redes sociales un fuerte mensaje que apuntó contra el delantero del Galatasaray. “No te equivoques, mi silencio no es que te dé la razón, es que tu argumento no tiene el nivel para merecer mi voz. Tú buscas debate; yo ya dicté sentencia”, escribió.

Los seguidores de la letrada interpretaron sus palabras como una respuesta directa a Mauro Icardi, con quien mantiene diferencias en el marco de las obligaciones que tiene con Wanda Nara. En otro tramo de su mensaje, agregó: “Cuando este mismo juez imponía multas millonarias a Wanda, lo aplaudían”.

Publicación de Ana Rosenfeld

Con estas palabras, recordó decisiones anteriores que afectaron a su clienta y que, según ella, fueron celebradas por la opinión pública. La publicación continuó con una referencia clara a Icardi: “Ahora este mismo juez obliga a un padre solvente a cumplir pago de cuota de alimentos y llevar hijos al colegio”.

El duro descargo de Ana Rosenfeld contra Mauro Icardi

El descargo no terminó allí; Ana Rosenfeld acompañó sus textuales con una reflexión sobre el rol de la justicia y la reacción mediática: “Opinión pública y periodistas: Cuando una sentencia dictada por un juez no es acorde al derecho que invocas, se apela. No se anda recusando al juez”. Su posteo remarcó que los mecanismos legales existen y que deben respetarse.

Ana Rosenfeld, Wanda Nara y Mauro Icardi

En su cierre, fue aún más enfática: “Máxime si durante el proceso siempre aplaudieron sus fallos. ¡Ojo con el mensaje que se quiere dar! ¿Mañana todos los que no estén de acuerdo con sus sentencias van a recusar a su juez? ¡Absurdo!”. Con estas palabras, dejó en claro su postura frente a las críticas que surgieron en torno a las últimas decisiones judiciales.

El mensaje de Ana Rosenfeld contra Mauro Icardi, sin nombrarlo, generó una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes aplaudieron su postura. Su publicación, cargada de reflexiones, puso en primer plano el debate sobre las obligaciones familiares y la manera en que se interpretan las resoluciones judiciales.

Ana Rosenfeld y Wanda Nara

Ana Rosenfeld se posicionó nuevamente en el centro de la escena con declaraciones que ponen el foco en las decisiones judiciales que involucran a Wanda Nara y Mauro Icardi. Con su intervención, la abogada apuntó de lleno contra la postura del delantero ante las decisiones judiciales que tomó el juez en el último tiempo.

VDV