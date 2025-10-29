Antonio Grimau, tras la pérdida de su hijo por las drogas: “Es un agujero en el alma para siempre”

CARASTV

En una charla íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, Antonio Grimau habló con una sinceridad estremecedora sobre el hecho más doloroso de su vida: la pérdida de su hijo Lucas Antonio, fruto de su relación con la actriz Leonor Manso.

Maugeri recordó aquel episodio que conmovió al público argentino: “La gente lo supo porque fue una noticia realmente muy dolorosa. Tu hijo, Lucas Antonio, tenía 36 años, era adicto a la cocaína. Estuvo desaparecido 34 días. Ustedes lo buscaban con Leonor, y finalmente apareció en una morgue del hospital”. Ante esas palabras, Grimau asintió con la mirada baja. “Fue desesperante. Pero así fue. Hubo que asumir ese dolor… de por vida”, confesó conmovido.

Antonio Grimau y el duelo que lo marcó para siempre

El actor reconoció que durante mucho tiempo evitó hablar del tema, pero aceptó hacerlo con el propósito de compartir un mensaje de empatía hacia otros padres. “Me rehúso a hablar del tema, pero sí, fue un momento en donde creí que estaba todo terminado. Con Lucas, mi único hijo varón, tenía una relación particularmente hermosa. Lo perdí… pero sigue estando en mí con anécdotas en común y mucha vida transitada juntos”, expresó con emoción contenida.

Antonio Grimau

Grimau también reflexionó sobre la impotencia de enfrentar una enfermedad tan devastadora. “Se hizo absolutamente todo lo posible, tanto Leonor como yo, y no hubo manera. Esa maldita droga tiene, en muchos casos, la imposibilidad de salvarlos”, admitió con dolor.

Antonio Grimau: “Es difícil acercar una palabra”

Ante la pregunta de Maugeri sobre qué podría decirle a otros padres que atraviesan una situación similar, el actor respondió con una lucidez conmovedora. “Es difícil acercar una palabra, salvo el acompañamiento en ese dolor, porque es algo irreparable. Así como alguna vez me dijo mi terapeuta: ‘La pérdida de una madre es un agujero que queda en el alma para siempre’. Y lo mismo pasa con los hijos. Es así de tremendamente doloroso, y hay que arrastrarlo de la mejor manera”, compartió.

Antonio Grimau con Héctor Maugeri en +CARAS

En un intento por mantener viva la memoria de su hijo, Grimau evocó su personalidad sensible y creativa. “Era una persona alegre, contenta, muy angelada y talentosa. Era músico, y no sé cómo tomó ese camino. Creo que Lucas ya no era de este mundo: su personalidad hipersensible no tenía nada que ver con un mundo tan cruel. No soportó muchas cosas, y la salida fue la peor, pero tal vez fue el único camino que pudo encontrar”, recordó.

El actor también recordó el lazo profundo que lo unió a Leonor Manso, su compañera en la vida y en el dolor. Maugeri definió ese vínculo como “un amor de juventud y de proyectos, pero también un amor atravesado por la pérdida”. Grimau, con la voz quebrada, solo alcanzó a decir: “Muy, muy terrible… e irreparable”.