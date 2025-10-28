Antonio Grimau confesó por qué nunca se sintió un galán: “Tienen fecha de vencimiento”

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Antonio Grimau se convirtió en una de las figuras más queridas del espectáculo argentino. Sin embargo, detrás del rostro seductor y la voz profunda que marcaron generaciones, el actor asegura que nunca se sintió un galán. En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, habló con honestidad sobre su vínculo con la fama, el paso del tiempo y la transformación de los arquetipos masculinos en televisión.

“En la vida misma no me sentía para nada un galán. Al contrario, siempre me costó mucho conquistar a una chica. No era el ganador, todo lo contrario. Así que ejercer el rol fue a través del actor que había en mí”, reveló. Para Grimau, interpretar a un galán era tan desafiante como componer cualquier otro personaje. “Había que hacer un galán, bueno. Como cuando hay que hacer un ladrón, habrá que sacar de algún lado”, explicó entre risas.

Antonio Grimau y su consagración televisiva

Su gran oportunidad llegó cuando Marta Reguera, productora de Canal 9, le propuso reemplazar a Luis Dávila en una exitosa tira. “Yo tenía 26 años y me parecía demasiado joven para ese papel”, recordó. “Marta me dijo: ‘No te preocupes, las mujeres te van a amar igual’. Y cuando fuimos al despacho del señor Romay, él dudó por mi edad. Entonces ella respondió: ‘Yo le pinto canas y va a funcionar’. A la semana estaba en el aire, con témpera en la cabeza y mucho nervio”.

Antonio Grimau

El resultado fue inmediato: el público lo adoptó como uno de los nuevos ídolos románticos de la televisión. Con el tiempo, Grimau consolidó su nombre en títulos emblemáticos y trabajó junto a figuras como Susana Campos, Beatriz Quiroga y Luisina Brando. Pero aun en la cima, mantenía los pies sobre la tierra. “No quería eternizarme en el galán, porque el galán tiene fecha de vencimiento. Yo quería seguir siendo actor”, subrayó.

Durante la charla, Héctor Maugeri destacó cómo el actor atravesó distintas etapas de la televisión: desde las heroínas recatadas y vírgenes hasta las protagonistas libres, capaces de besar y hablar de temas como el aborto o la homosexualidad. Antonio Grimau coincidió con esa mirada y agregó: “Tuve la suerte de recorrer todas esas etapas y ver cómo la sociedad se abría paso a través de la televisión”.

Antonio Grimau en +CARAS

Antonio Grimau, entre la humildad y la experiencia

Aunque durante años fue considerado uno de los hombres más atractivos de la pantalla, Grimau asegura que recién con el tiempo aprendió a mirarse de otra manera. “Pasado un tiempo, se reforzó mi mirada hacia mí mismo a través del cariño de la gente”, reconoció. Y con la serenidad que lo caracteriza, concluyó: “Nunca me sentí un galán. Solo fui un actor al que la vida le dio el privilegio de representar muchas formas del amor”.