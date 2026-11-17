En una nueva entrega de Caras News, el programa de noticias de Caras TV conducido por Florencia Epelbaum y Lara Simone, mostró imágenes del reconocimiento que recibió Moria Casán en la Legislatura porteña por su trayectoria. Además, el ciclo repasó todos los estrenos del cine y las plataformas de películas y series.

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Por otro lado, Caras News compartió detalles del evento del lanzamiento de la temporada de verano 2027 en la ciudad de Pinamar y las noticias relevantes del espectáculo y la música.

Caras News se puede ver de lunes a viernes a las 12 horas por Caras TV, con la conducción de Florencia Epelbaum y Lara Simone. El ciclo combina información del mundo del entretenimiento, las celebridades, los estrenos y los acontecimientos más importantes de la agenda cultural.