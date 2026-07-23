Carolina Papaleo habló sobre la crisis de la ficción y disparó: "Yo quería armar una Televisa Argentina"

En un diálogo exclusivo con Marcelo Polino para Caras Glam en Caras TV, la reconocida actriz Carolina Papaleo se refirió a la situación de la ficción en nuestro país y reveló su idea de hacer Televisa Argentina. Además, la hija de Irma Roy opinó sobre la grieta de los actores y los hates en redes sociales,

Carolina Papaleo explicó de qué se trató su proyecto de Televisa Argentina

Durante la charla con Marcelo Polino, Carolina Papaleo habló sobre la crisis de la ficción y confesó que ella quería crear un proyecto diferente de TV. “Yo quería armar Televisa Argentina, una industria nacional. No tenemos ficción en la televisión, y la verdad que estando dentro de la facultad en ese momento, elaboré un proyecto”, contó y agregó: “Pateé un montón y la verdad que yo creía que había que hacerlo con capitales extranjeros y Canal 7, que es un canal del Estado”.

Carolina Papaleo en Caras Glam//Caras TV

Según la explicación de la actriz en Caras Glam, su idea era que el Estado apoyará con terrenos y recursos para desarrollar este proyecto. “Quería armar un producto donde fuera una fábrica, una industria nacional. Y además que pudiéramos participar todos, porque el canal es estatal. Por supuesto, la parte privada no dentro del canal, sino darle a lo mejor terrenos que fueran del estado como para que hiciera desarrollo y que pusieran la plata para hacer semejante ciudad”.

En este sentido, Papaleo subrayó la importancia de que el Estado tenga un rol activo en el fomento de la cultura y la producción audiovisual. Desde su perspectiva, indicó: “Creo que está buenísimo que el Estado de a proyectos a unos pocos; mi me parece que dar proyectos, lo que hace es desangrar un poco y que no termina de armarse una industria. Entonces yo lo que decía es concentrar todo eso y que el estado concentrara en poder apoyar y armar un canal que bueno si entra acero y sale caña, bueno, que entran actores que no son los solo los actores, Son miles de familias y además que es una herramienta política absoluta de cultura, que puedas exportar un montón de cosas, no solo la historia”.

Carolina Papaleo en Caras Glam//Caras TV

Carolina Papaleo opinó sobre la grieta

En otro momento de la entrevista, Carolina Papaleo habló sobre la "grieta" que, a su entender, también se refleja en el mundo del espectáculo y en las redes sociales. "Creo que se nota porque somos públicos. Cada cosa que se dice pesa”, señaló. Asimismo, la intérprete de Una voz en el teléfono indicó que la grieta también se trasladó a las redes sociales. “La verdad que lamento que la discusión pase por destruir y contestar. Me parece que vale la pena gastar energía, porque lo único que tenemos en la vida es tiempo y la energía que es finita”. Y aseguró: “Yo bloqueo”.

Carolina Papaleo en Caras Glam//Caras TV

También, la actriz explicó que cuando Twitter pasó a ser X dejó de tener cuenta en esa plataforma y por tal motivo, ya no recibe comentarios por esa red. “Me pasó que perdí la cuenta y entonces ya me quedé fuera también de los comentarios y todo. Sí lo veo subido en Instagram o en la tele”.

Durante la charla con Marcelo Polino en Caras Glam, Carolina Papaleo aprovecho a compartir con sus seguidores y la audiencia su análisis sobre la televisión y también, extendió su proyecto de una Televisa Argentina, dejando en claro siempre su compromiso e interés con la cultura y la ficción en el país.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL