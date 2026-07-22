Carolina Papaleo sobre su sueño desconocido: "Quería ser presidenta"

En una entrevista con Marcelo Polino para Caras Glam en Caras TV, la talentosa actriz y conductora de TVR, Carolina Papaleo sorprendió a todos al revelar cómo surgió la idea de ser presidenta, cuando era estudiante de Ciencias Políticas en la UBA. Además, la interprete habló de la situación actual del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Carolina Papaleo confirmó que tuvo ganas de ser presidenta

Durante la charla con Marcelo Polino, Carolina Papaleo recordó el momento que se recibió en la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires. En este contexto, el periodista rememoró cuando la actriz reveló que quería ser presidenta. "Si cuando estaba estudiando y además era mi ímpetu para poder seguir dando la materia, porque viste cuando te agarran los finales… Yo vivía en un apunte de la UBA y me decían, ‘Está pasando tal cosa, yo no tengo idea', entonces decía: ‘Tengo que ser presidenta", confesó la entrevistada y aclaró: “Después se me pasó un poco, cuando terminé la carrera".

Carolina Papaleo con Marcelo Polino en Caras Glam.

Su pasión por la política siguió y tras recibirse continúo nutriendo su preparación. "Me presenté en el congreso de ciencia política que se hizo en Argentina", comentó. A partir de ese momento, su interés por el análisis y la investigación fue creciendo, llegando incluso a participar en eventos internacionales: “El año pasado viajé a Corea del Sur, estuve en el congreso que se hizo allá".

Carolina Papaleo en Caras Glam.

Lo que comenzó como una carrera y curiosidad por comprender la política terminó derivando en una verdadera pasión por la escritura y el análisis profundo. !Me gusta mucho escribir", afirmó la actriz de Una voz en el teléfono en otro pasaje de la nota con Marcelo Polino en Caras Glam.

Carolina Papaleo destapó la situación del INCAA

Más allá de sus experiencias personales, Carolina Papaleo, también expresó preocupación por temas que impactan en el sector cultural argentino. Especialmente resaltó la crisis que atraviesa el INCAA debido al desfinanciamiento. “Tenemos en este momento desfinanciado el INCAA y eso la verdad que es una pena", sostuvo con tristeza.

Carolina Papaleo en Caras Glam.

Destacó la relevancia que tiene el instituto para la proyección internacional del cine nacional y su impacto en la cultura argentina: “Porque nosotros en el mundo también somos conocidos por las películas. Hemos ganado películas en el Oscar, imagínate que es una ventana para el mundo la exportación”, dijo.

Las palabras de Carolina Papaleo dichas en Caras Glam, mostró otra faceta menos conocida de la reconocida artista y su vinculación con la política. Además, la hija de Irma Roy y Osvaldo Papaleo destapó la situación critica que actualmente estaría pasando el INCAA, una situación que la golpea de cerca.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL