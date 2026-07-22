Carolina Papaleo reveló un dato desconocido sobre su identidad: "Romay era mí padrino y yo me llamo Alejandra por él"

En una entrevista exclusiva para Caras Glam, el ciclo de entrevistas conducido por Marcelo Polino en Caras TV, la reconocida actriz y conductora Carolina Papaleo sorprendió a todos al compartir una emotiva anécdota sobre el significado de su nombre y su especial relación con el recordado Alejandro Romay, una figura emblemática de la televisión argentina.

Carolina Papaleo reveló la historia detrás de su nombre

“Romay era mi padrino, me llamo Alejandra por él”, confesó Carolina Papaleo en Caras Glam, con total naturalidad. La actriz explicó que su madre, Irma Roy, se encontraba en plena etapa de gestación mientras trabajaba en la exitosa telenovela “Simplemente María”. Esta novela marcó un hito en la historia de la televisión argentina, y su impacto fue tan fuerte que influyó incluso en el momento más íntimo de la familia Papaleo-Roy.

Carolina Papaleo visitó a Marcelo Polino en Caras Glam.

La artista relató cómo, durante el embarazo, su madre mantuvo una comunicación cercana y constante con Romay. “Mi mamá estaba haciendo el éxito de Simplemente María, cuando nací yo”, rememoró la actriz, quien agregó detalles sobre una conversación telefónica que quedó grabada en la memoria familiar. Según contó, cuando Irma Roy ya tenía siete meses de embarazo, había comprado una batita de algodón como símbolo de preparación para la llegada de la pequeña. En ese momento, Romay la llamó al sanatorio y le sugirió un nombre muy particular para la futura bebé.

“Romay le dijo a mi mamá: ‘Bueno, si tenés vergüenza, la tenés que llamar María por la novela, María Alejandra, Alejandra por mí’”, reveló Papaleo. Sin embargo, la respuesta de su madre fue tajante. “Ella le dijo: ‘De ninguna manera, yo la voy a llamar Carolina. Nadie sabrá bien por qué salió el nombre de Carolina. A lo sumo le pondré a Alejandra el segundo nombre’", narró. En esta línea, la artista indicó que finalmente Irma Roy decidió aceptar parte de la sugerencia del empresario televisivo. “Entonces, me llamo con los dos nombres principales, Carolina Alejandra”, confirmó.

Carolina Papaleo en Caras Glam.

Carolina Papaleo habló de Alejandro Romay como padrino

Esta explicación de Carolina Papaleo no sólo desvela el misterio detrás del nombre de una de las actrices más queridas del país, sino que también deja entrever la profunda amistad y respeto que existía entre su familia y el influyente productor televisivo. “Tuvieron un distanciamiento y que se yo”, contó Carolina Papaleo sobre si Alejandro Romay y sus padres.

Carolina Papaleo en Caras TV.

La actriz recordó que fue durante la exitosa novela “Una voz en el teléfono”, cuando volvió a tener contacto con su padrino, reafirmando un vínculo que, aunque tuvo momentos de silencio algunos años, nunca desapareció completamente. “Me lo vuelvo a encontrar”, comentó Papaleo.

La entrevista con Marcelo Polino en Caras Glam, permitió conocer no solo los aspectos profesionales de Carolina Papaleo, sino también las facetas íntimas, desconocidas y emocionales que enriquecen la imagen pública de esta multifacética artista y de su famosa familia.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL