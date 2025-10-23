Carolina Papaleo: “Con Raúl somos como un matrimonio viejo, confianza y complicidad total”

CARASTV

Dueña de una energía que traspasa la pantalla, Carolina Papaleo abrió su corazón en diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS. En una charla cargada de recuerdos y afecto, la actriz evocó su lazo profesional y personal con Raúl Taibo, con quien compartió algunos de los éxitos más grandes de la televisión argentina.

“Nosotros grabábamos muchísimas horas, yo estaba absolutamente dedicada a la novela, era muy intenso todo”, recordó. “Con Raúl nos conocemos de toda la vida. Ahora nos encontramos y decimos que somos como un matrimonio viejo, de esos que ya se entienden con solo mirarse”, explicó. “Cuando veo sus ojos verdes, sé que estoy en casa. Eso es lo más lindo que te puede pasar con un compañero”.

Carolina Papaleo y la conexión con Raúl Taibo

Papaleo habló con emoción del reencuentro que ambos tuvieron años después en Amor en custodia, donde revivieron parte de la magia de Una voz en el teléfono. “Cuando él entró a Amor en custodia, se replicó la pareja y muchos guiños a la novela anterior. Me acuerdo de una escena: estábamos en el living de la casa, lo miré y sentí que estaba en casa. Esa tranquilidad de saber que tu compañero es tu red.”

CAROLINA PAPALEO

Esa complicidad, asegura, fue clave para sostener el éxito de las ficciones que compartieron. “Raúl es un gran compañero, un actor generoso, y con él siempre fue todo fácil. La confianza que tenemos es total. Es mi compañero de ficción, pero también parte de mi historia”,

Los recuerdos, premios y anécdotas de Carolina Papaleo

Durante la charla, Maugeri revivió con Papaleo el momento en que Una voz en el teléfono ganó el Martín Fierro a Mejor Telenovela en 1990. “¡Qué vergüenza ver eso ahora!”, bromeó la actriz.

“En ese momento todo era muy artesanal. En Canal 9 los cubiertos eran los mismos para todas las novelas. Yo, como vivía cerca del canal, me acuerdo que un día fui a mi casa, agarré copas, platos y una manta, y volví corriendo al estudio para poner una mesa en condiciones. Todo por la escena.” Con humor, recordó que aquel fue “el año de los gritos de mamá”, en referencia a Irma Roy, quien seguía cada emisión con orgullo y entusiasmo.

CAROLINA PAPALEO CON HÉCTOR MAUGERI EN +CARAS

Carolina Papaleo, entre el afecto familiar y la nostalgia

En otro momento de la entrevista, Osvaldo Papaleo, padre de la actriz, apareció en un mensaje grabado para sorprenderla: “Carolina, hermosa hija, orgullo del padre. Vivir esta etapa juntos y acompañarnos en tantas cosas es inolvidable. Estoy muy orgulloso de vos.”

Emocionada, Carolina respondió con ternura: “Estamos disfrutando mucho esta etapa. A veces le "asalto" la casa, me invita a comer cosas ricas, tomamos mate y miramos programas políticos o series. Es un placer compartir tiempo con él.”