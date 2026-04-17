Claudia Lapacó recordó su historia de amor con Rodolfo Bebán: "Yo lo amé siempre"

Claudia Lapacó ofreció una emotiva entrevista a Héctor Maugeri en Caras TV, donde abordó aspectos desconocidos de su relación con Rodolfo Bebán. La actriz, con su característica sinceridad, recordó cómo fue su encuentro inicial y los años que compartieron juntos.

Claudia Lapacó: un amor a primera vista y un final difícil

Claudia Lapacó rememoró detalles de su relación, incluyendo su separación y la manera en que enfrentó esos momentos difíciles. La actriz explicó que, tras su viaje a París por una beca, las cosas con Rodolfo Bebán cambiaron drásticamente. "Yo a los dos meses me fui a París por una beca y Rodolfo decidió que nos escribiéramos una frase cada quince días", relató. La distancia y las decisiones personales marcaron el fin de esa etapa, pero también la llegada de nuevos capítulos en su vida, como la maternidad y su carrera artística.

Claudia Lapacó//Instagram

Claudia Lapacó recordó con nostalgia el día en que conoció al actor y cómo fue amor a primera vista. "Cuando me dirigía a la casa de mis padres a siete cuadras, iba por la quinta y él apareció al lado mío y empezó nuestra relación", contó.

La actriz expresó que, a pesar de los altibajos, siempre mantuvo un profundo amor por Rodolfo. Ante las dificultades, la artista afirmó que le costó reconocer la doble vida del actor. "Yo lo amé siempre, no quise creer en las historias de infidelidades que después vinieron a contarme".

Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán//Instagram

Claudia Lapacó reveló detalles de su ruptura

La artista indicó que todo se derrumbó al enterarse que el actor le estaba ocultando algo y contó: "Mi hijo mayor terminó el prescolar lloró porque su papá no fue; entonces voy con mis dos hijos a ATC y hacía más de seis meses que no trabajaba allí. Tenía otro departamento, llegó a la madrugada y a partir de ahí me separé".

Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán//Instagram

Claudia Lapacó compartió que, tras la ruptura, enfrentó muchos cambios, sin embargo, señaló que, en esos años, el amor hacia Rodolfo Bebán fue intacto. "No lamentó los seis años y medio que viví con él y como lo amé", afirmó, mostrando la madurez con la que ha abordado su historia personal. La actriz también contó que, en ocasiones, los recuerdos de aquella relación aún la acompañan, pero que aprendió a valorarla como parte de su historia.

Claudia Lapacó, en su charla con Héctor Maugeri, demostró que su historia personal está llena de matices de amor, pérdida y crecimiento. Sus declaraciones son un testimonio de su fortaleza y autenticidad, y ofrecen una mirada cercana a los momentos que marcaron su camino tanto en lo profesional como en lo emocional.