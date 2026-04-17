El nuevo conflicto que enfrenta a Verónica Lozano y Wanda Nara: qué pasó

Dos de las conductoras más importantes de Telefe son Verónica Lozano y Wanda Nara. Las mujeres manejas a sus audiencias con lealtad y su estilo particular, siendo de las más elegidas y queridas por las redes sociales. Sin embargo, existe una rivalidad detrás de cámaras que se da a conocer a través de rumores o noticias, lejos de la palabra de las protagonistas. En las últimas horas, aseguraron que hubo un nuevo conflicto entre ambas, y todo alrededor de una propuesta que habían prometido a ambas y que se vieron imposibilitados a realizar.

Verónica Lozano, Wanda Nara

Una propuesta, dos conductoras: la nueva pelea de Verónica Lozano y Wanda Nara

MasterChef Celebrity y Bake Off son de los programas más queridos por todos y que ponen al ámbito culinario como protagonista de una exigente competencia por el premio mayor. Sin embargo, en las últimas ediciones, Wanda Nara se llevó la conducción del mismo, dejando al programa de Verónica Lozano como analista de los resultados o entrevistadora de los participantes. Esto generó que comenzaran a crecer algunos rumores sobre una rivalidad entre ambas que iba creciendo con el correr de diversos sucesos, sobre todo tras la llegada de Johnny Deep y su conversación con Lozano.

Tras meses de silencio de esta situación, en A la Tarde (América), Santiago Sposato reveló que su pelea volvió a revivir, debido a una promesa que hizo Telefe y se vio imposibilitado a cumplir. “Hoy no se pueden ni ver y la pelea es por el futuro. Se están disputando un espacio de poder. No están compitiendo por un proyecto, cada una tiene el suyo, pero hay un solo lugar para un proyecto”, comenzó explicando el panelista.

Según detalló, el canal le había prometido a Wanda comenzar con MasterChef Celebrity y a Verónica con Bake Off, ambas en el ámbito de la conducción, y en septiembre del 2026, provocando una gran pelea de audiencia para dos de los programas más importantes de cocina. "Hay lugar para uno solo. A cada una le dijeron que en septiembre arrancarían las grabaciones, y se emitiría después del Mundial. Vero Lozano ya tiene preparada su reemplazante para su programa de la tarde. Pero los números hablan", aseguró.

La rivalidad de Verónica Lozano y Wanda Nara por Johnny Deep

La rivalidad de Verónica Lozano y Wanda Nara explotó a nivel público durante el 2025, cuando Johnny Deep llegó a la Argentina. El actor, que ya había mantenido contacto con la conductora de Corta por Lozano, se presentaría a su programa para mantener una entrevista exclusiva con ella. Sin embargo, al llegar a los estudios, se encontró con la conductora de MasterChef, quien no dudó en pedirle una fotografía y compartirla, antes de que saliera al aire el cara a cara con Verónica.

Verónica Lozano, Wanda Nara, Johnny Deep

Ésta habría sido la gota que rebalsó el vaso, y que puso en una competencia mediática e interna a ambas mujeres, que pisan fuerte dentro del mismo canal. Sin embargo, su rivalidad volvió a estar latente, tras una promesa por parte de Telefe que se les haría imposible de cumplir y los obligaría a elegir uno de los proyectos prometedores. Verónica Lozano y Wanda Nara son de las conductoras más queridas por los usuarios, y es por eso mismo que esta pelea abre nuevamente el debate sobre cómo se resolvería y quién es más acompañada por sus seguidores.

A.E