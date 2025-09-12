Claudio Cosano, uno de los diseñadores más queridos de la Argentina, recordó en +CARAS con Héctor Maugeri la historia de cómo terminó vistiendo nada menos que a Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, para el casamiento del 10 con Antonela Roccuzzo en 2017.

La divertida anécdota de Claudio Cosano con Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi

“Todos los diseñadores de Europa le querían hacer el vestido a Celia, porque es algo obvio. Y ella, sin embargo, eligió a Cosano y es más, fue tan lindo porque un día cae de imprevisto al atelier sin turno, sin nada. Y no se le abre a nadie que no tenga turno por una cuestión de seguridad”, contó con humor.

Claudio Cosano en +CARAS.

La anécdota no terminó ahí. “Ella, claro, se vino de Rosario, entonces insistía, ‘Yo quiero pasar, yo quiero pasar’. Y Lino decía, ‘Señora, pida un turno’. Pero fue tanto la insistencia que Lino le dijo: ‘Señora, le bajo una tarjetita, no puede subir’. Y ahí dijo, ‘Bueno —porque es re tímida— yo soy la mamá de Messi’. Cuando dijo eso, te imaginás, corriendo por la escalera, vamos a recibirla. Ay, mirá, no me voy a olvidar más”, relató entre risas.

Cuando Maugeri le preguntó por qué cree que Celia lo eligió, el diseñador fue sincero: “Ella dice que me sigue desde siempre, que le encantaba mi ropa y que ella quería tener un Cosano. Eso, un Cosano. Y no solamente le hice a ella, le hice a Sol, que es la hermana de Leo”.

La divertida anécdota de Claudio Cosano con Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi.

El prestigioso modista también abrió las puertas de la intimidad de aquella boda que recorrió el mundo: “Me invitaron a la fiesta, ella quería que esté sentado al lado de ella. Yo dije: ‘Celia, yo acá soy nadie’, estaba Shakira. ¿Viste lo que fue ese casamiento? Igual fui. Y Leo, yo no te puedo explicar, es la simpleza de un grande. Hizo hasta Boomerang, la aplicación, conmigo, jugando con la hermana. O sea, Leo me mandó un saludo impresionante”.

Conmovido por el recuerdo y feliz por su presente profesional, reflexionó: “Con respecto a las clientas, te puedo decir que hoy estoy cosechando lo que sembré. Me pasa que vienen las chicas que hace 20 años atrás les hice traje de novia y me traen a su hija que se casa. Creo que es cosechar”.

La anécdota de Claudio Cosano con Celia, la mamá de Lionel Messi confirma una vez más por qué el diseñador es referente de la alta costura argentina. Con su estilo único y su cercanía con las celebridades, logró dejar huella en el casamiento más mediático del país y seguir cosechando historias que lo consagran como uno de los nombres más importantes de la moda nacional.

MDP