Claudio Cosano, el genio detrás de los looks más icónicos de Mirtha Legrand, Susana Giménez y Moria Casán, pasó por +CARAS y abrió el baúl de las anécdotas más sorprendentes de su carrera. En medio de la celebración por sus tres décadas en la moda, el diseñador contó cómo terminó confeccionando un vestido para Susana en un solo día.

Claudio Cosano recordó cómo logró confeccionar un vestido para Susana Giménez en apenas un día

La historia se remonta a 2019, cuando Cosano cumplía 25 años de trayectoria y Susana regresaba a la pantalla de Telefe. “Un día me llama Marcela Amado, su vestuarista, y me dice: ‘Clau, ¿podés venir a lo de Su que tiene una idea de un vestido?’ Yo le dije, ‘Voy’. Salí de La jaula de la moda y me fui directo a la casa”, recordó.

Claudio Cosano y Héctor Maugeri.

Lo que pasó después pinta de cuerpo entero la personalidad de la diva de los teléfonos. “Es la antítesis de Mirtha. Susana te recibe divina, toda desnuda, ¿viste que es así? Entonces le pregunto qué necesitaba y me dice: ‘Mirá, tengo esta idea de vestido que me encanta, pero la publicidad la grabamos en dos días’. Y bueno… es Susana, es como Mirtha”, contó entre risas.

Sin tiempo para pruebas ni medidas, Cosano se la jugó. Tomó las proporciones “a ojo” con las manos y memorizó todo. En apenas 24 horas tuvo listo el diseño. “El vestido le quedó perfecto, ni siquiera lo probó. Quedó enloquecida”, reveló emocionado.

Susana Giménez con el vestido confeccionado por Claudio Cosano.

Claudio Cosano recuerda la primera vez que vistió a Susana Giménez

Durante la charla con Héctor Maugeri, el consagrado modista también recordó la primera vez que vistió a la diva. “Me llaman del canal y me dicen que me iba a visitar Susana Giménez. Yo no lo podía creer. Pensé que era una broma de mal gusto. Yo recién empezaba, tenía un departamentito, no el atelier de ahora. Y vino Susana”, relató todavía sorprendido.

En ese entonces, la conductora ya sorteaba un millón de dólares al mediodía y tenía un segmento de moda. “Yo tenía seis o siete prendas nada más. Probó algunas y el lunes ya estaba usando vestidos míos en su programa. Quedó fascinada”, recordó orgulloso.

Claudio Cosano en +CARAS.

Y como broche de oro, reveló una intimidad que lo hizo reír con Maugeri: “¿Dónde se probaba Susana? Yo no tenía ni probador. Había cubierto con cortinas el lavadero y ahí se cambiaba. Nunca supo que era el lavadero… pero esas son las historias de crecimiento. La amo”.

Con anécdotas que combinan humor, emoción y moda, Claudio Cosano sigue demostrando por qué es uno de los diseñadores más influyentes de la Argentina y cómo su relación con figuras como Susana Giménez y Mirtha Legrand lo convirtieron en un referente indiscutido de la alta costura nacional.

MDP