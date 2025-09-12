Claudio Cosano, uno de los grandes nombres de la moda argentina, lleva más de 30 años en el mundo del diseño y desde hace dos décadas es el elegido de Mirtha Legrand, la reina de la televisión y madrina de Caras TV. En una charla íntima con Héctor Maugeri en +CARAS, el diseñador contó cómo es vestir a la “Chiqui” y develó su secreto mejor guardado para lucir siempre impecable frente a las cámaras.

Claudio Cosano revela el verdadero “secreto” de Mirtha Legrand para lucir un vestido perfecto

“Le hice 200 vestidos como mínimo. Son vestidos que se los hago perfectamente a su medida y es mi manera mínima, chiquitita, de agradecerle que la reina de la televisión se vista conmigo”, comentó con emoción. Para lograr la perfección, Cosano reveló: “Yo me hice un maniquí de la Chiqui con las medidas y el cuerpo exacto que solamente mi hermano y yo lo tocamos. Por eso le llevo los vestidos terminados que ni el ruedo hay que hacerles”.

Pero la verdadera clave está en un detalle que pocos conocían: Mirtha usa un body moldeador. “Es como un traje de baño entero que modela el cuerpo y no necesitas usar dos prendas, corpiño y bombacha. Con el body modelador estás perfecta”, explicó el diseñador.

Claudio Cosano en +CARAS.

Cosano también compartió cómo es su vínculo con la famosa conductora: “Nunca en 20 o más de años que llevo vistiéndola la he visto desarreglada. Un batón no se va a poner nunca la Chiqui. ¿Chancletas? Tampoco. Ella está divina siempre. Si no está maquillada, me recibe con lentes. Jamás la vi desarreglada porque ella es así, no es un acting”.

Mirtha Legrand lució un vestido Cosano en el debut de +CARAS.

Sobre los gustos de Mirtha, aseguró: “Le encanta el brillo, el lujo, los colores pasteles. Ama el rosa. Y ya tenemos tanta conexión que hay veces que le llevo vestidos que ni ella sabe el color y en el momento queda impactada”.

Con respeto absoluto hacia la diva, Cosano remarcó: “Nunca entré a su vestidor mientras se estaba cambiando. Hay una cuestión de respeto total. Yo paso cuando ella me llama: ‘Clau’. Entonces paso y ya está con el vestido puesto”.

Mirtha Legrand y Claudio Cosano.

Finalmente, definió lo que significa para él vestirla: “No te imaginás lo que es para mí vestir a la reina de la televisión. Ya hace más de 20 años que estamos juntos y te juro que sigo sintiendo la misma cosita cuando voy a la casa a probarle. La Chiqui es impresionante, es sensual, le gusta gustar, y a mí eso me encanta”.

Con más de 200 vestidos diseñados y una relación de dos décadas, Claudio Cosano reveló el verdadero secreto de Mirtha Legrand para lucir siempre impecable: un body moldeador que potencia el talento del diseñador y reafirma el lugar de la diva como la reina indiscutida de la televisión argentina.

