Salió a la luz el video que revela cómo fue la verdadera secuencia del escándalo del ascensor entre Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijas

Wanda Nara protagonizó una secuencia junto a Mauro Icardi y sus hijas que volvió a tomar relevancia tras la aparición de un video que muestra cómo se desarrollaron los hechos en el ascensor del edificio. Las imágenes permiten visualizar con mayor precisión el momento que generó repercusiones mediáticas.

Se conoció un video que muestra una nueva mirada del escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijas

El pasado 27 de junio, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron una escena que volvió a tomar relevancia tras la aparición de un video que muestra con claridad lo ocurrido en el ascensor del edificio Chateau Libertador. Las imágenes reconstruyeron la secuencia completa del episodio que involucró a sus hijas.

Wanda Nara

La cuenta muylorena_clips publicó la grabación en sus redes sociales, donde se puede observar al futbolista con dos teléfonos, uno grabando y el otro en medio de una llamada, mientras intentaba llevarse a sus hijas. Además, se aprecia a la empresaria, con una gran angustia, mediando la situación, ya que él no quería llevar a los perros de las menores a su casa.

En el video se ve a la menor de las niñas en brazos de Mauro Icardi, visiblemente afectada, mientras expresa su deseo de llevar a su mascota junto a ella. La escena incluyó varios gritos, por lo que los vecinos del Chateau Libertador terminaron llamando a la policía, con el fin de que pongan orden y pudieran calmar a todos los involucrados.

Mauro Icardi

Cabe destacar que el episodio se produjo luego de que el jugador del Galatasaray buscara reencontrarse con sus hijas tras más de dos meses sin verlas. Según se informó en su momento, el futbolista se presentó en el colegio para retirarlas y llevarlas a su casa, pero las niñas estaban acompañadas por sus mascotas, lo que generó molestia de su padre, provocando una reacción emocional por parte de las menores.

En el video, que empezó a circular en las últimas horas, se observa cómo Wanda Nara intenta detener el ascensor, mientras la menor de sus hijas expresa su incomodidad. La secuencia muestra cómo las puertas comienzan a cerrarse y la empresaria lo impide generando el llanto de su hija. Por su parte, Mauro Icardi seguía con la niña en sus brazos, sin permitir que los perros vayan con ellos.

El episodio del ascensor se suma a una serie de situaciones que marcaron la relación entre la empresaria y el delantero en los últimos meses. La dinámica familiar se fue atravesada por diferencias legales y personales, que en ocasiones se trasladan al plano mediático. La aparición de la grabación aportó una nueva perspectiva sobre lo ocurrido.

Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi quedaron nuevamente en el centro de la escena tras la difusión del video que revela cómo fue la verdadera secuencia del escándalo del ascensor. Las imágenes permiten reconstruir con mayor precisión lo ocurrido el pasado 27 de junio, en un momento que involucró decisiones familiares y la intervención de la policía.

VDV