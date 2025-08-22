En una nueva entrega de +CARAS, Héctor Maugeri recibió a Horacio Pagani, el reconocido periodista deportivo de 81 años, quien sorprendió al revelar cómo conquistó a Cecilia Di Carlo, su actual esposa y ex chica Playboy. Con más de cinco décadas de trayectoria en medios como Clarín, El Gráfico y TyC Sports, Pagani no solo habló de su carrera, sino también contó su historia de amor con la actriz y modelo, a quien esperó varios años para ser pareja.

Horacio Pagani reveló cómo conquistó a Cecilia Di Carlo

Horacio y Cecilia se vieron por primera vez, hace más de cuarenta años, en el mítico restaurante Fechoría. Ella ya era una figura consagrada: había posado para Playboy e Interviú, convirtiéndose en un verdadero ícono sexual de la época. Pagani era jefe de Deportes en Clarín. En ese entonces, ambos estaban en pareja, por lo que nada sucedió entre ellos. Sin embargo, el destino los volvió a cruzar años después. “Cecilia me gustó durante 30 años”, confesó el exitoso panelista de Bendita.

Cecilia Di Carlo en la tapa de Revista Playboy.

Entre risas, recordó un episodio que fue clave: “Fue una lucha larga porque ella se fue a vivir al exterior un tiempo. Cuando estuve solo dije ‘vamos a seguir esta búsqueda’. Pasaron los años, una vez yo viajaba y ella me dijo ‘me podés comprar un perfume’. Fui, compre el perfume, se lo llevé y cuando me pregunta cuánto es, le dije ‘te lo cambio por un beso’ y casi me mata”, relató.

Horacio Pagani y Cecilia Di Carlo en su casamiento.

Recién en 2005, ya libres, iniciaron el noviazgo. En ese sentido, Horacio, aseguró: “Siempre tuve la idea de que yo iba a tener algo con ella. Demoré muchos años, pero soy implacablemente perseguidor”.

Tras años de relación, en 2015 decidieron casarse en Las Vegas. Dos años más tarde, celebraron una boda televisada en Buenos Aires que coronó oficialmente una historia de amor que había empezado como un juego de destino y perseverancia.

“Al final, lentamente, ella fue comprendiendo que yo era un tipo bueno. Para mí no existe el no, existe temporalmente”, expresó Pagani con una sonrisa.

De esta forma, en +CARAS, Horacio Pagani reveló cómo conquistó a Cecilia Di Carlo, ex chica Playboy. Se trata de un capítulo inesperado en la vida del periodista deportivo, en el que el tiempo los separó pero nunca se olvidaron. Hoy, conforman una de las parejas más sólidas del espectáculo argentino que ya lleva más de dos décadas.

MDP