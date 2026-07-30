La conmovedora historia de los hijos de Débora Plager: "Nacieron prematuros, muy flaquitos”

En una entrevista íntima con Marcelo Polino en Caras Glam, la reconocida periodista Débora Plager compartió aspectos profundos de su historia profesional y personal. En ese marco, la periodista habló de la vida de sus hijos Tomás y Máximiliano Burlet y contó la experiencia que vivió con los mellizos en su nacimiento.

Débora Plager en Caras Glam

Débora Plager reveló el hecho que marcó a la familia

En la charla con Marcelo Polin en Caras Glam, Débora Plager habló de su relación con el gimnasio y la alimentación saludable. En este sentido, destacó cómo su hijo, Tomás Burlet, quien lleva una vida fitness y es personal trainer, la ayuda para que pueda tener un estilo de vida saludable. La periodista detalló que no sólo descubrió el gimnasio, sino la importancia de la alimentación, y confesó un aspecto delicado de sus hijos.

Débora Plager visitó a Marcelo Polino en Caras TV

"Los mellizos nacieron prematuros, eran chicos muy flaquitos", comentó la comunicadora y relató que Tomás comenzó a ir al gimnasio y a cuidarse en las comidas logrando un físico deseado. "Cuando mi hijo desarrolló ese cuerpo, yo digo, '¿Qué pasó?' Y mi hijo me dijo: ’Mamá yo tenía un cuerpo muy esmirriado, era poco fuerte y aprendió primero probando con su propio cuerpo, ¿no? Que la alimentación es muy importante", contó la conductora.

La periodista subrayó que el cuidado en la alimentación de su hijo va más allá de lo estético y apuntó a la salud integral y a la construcción de la autoestima: "Para los chicos jóvenes está bueno, porque yo veo que si bien no hay que obsesionarse ni ir a ningún extremo, se cuida un montón".

Débora Plager habló del presente de su hijo Tomás

Durante el diálogo en Caras Glam, Débora Plager mencionó que su hijo lleva adelante una vida disciplinaria: "No le gusta tomar alcohol y sabe que las horas de sueño tiene una incidencia directa en el rendimiento muscular". Además, la periodista señaló que este estilo de vida no solo favorece el bienestar físico, sino que también funciona para su día a dìa: "La disciplina te sirve para todo en la vida. La aplicas en el gimnasio o en tu rendimiento físico, pero también en el trabajo y si tenés que estudiar. Siempre la disciplina es ordenadora y es un gran motor".

Débora Plager

Cabe mencionar que en otro pasaje de la charla con Marcelo Polino en Caras Glam, Débora Plager contó cómo la salud está ligada a su familia, ya que su padre y hermano son médicos. Sin embargo, ella eligió seguir el camino de la comunicación y las letras, como su madre que es escritora de profesión.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Nestor Grassi/PERFIL