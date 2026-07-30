Como es la historia de amor de Noelia Marzol y Ramiro Arias: flechazo a primera vista, altibajos y vida en familia

Noelia Marzol es una reconocida actriz, bailarina y conductora de la televisión argentina, que consolidó su carrera gracias a su enorme talento en la danza y su participación en importantes proyectos. Por su parte, Ramiro Arias desarrolló su camino profesional en el ámbito deportivo como futbolista profesional, desempeñándose como defensor lateral izquierdo en diversos clubes del país antes de volcarse al sector empresarial de la representación de jugadores.

A pesar de provenir de universos laborales completamente diferentes, ambos cruzaron sus caminos para dar origen a un romance que desafió las expectativas de los medios de comunicación. La pareja formó una de las más estables del ambiente artístico local, demostrando una química inquebrantable. Todo este camino compartido empezó con un flechazo inolvidable que transformó sus realidades para siempre y los unió de forma definitiva.

Noelia Marzol, Ramiro Arias

Un show de "Sex" y un mensaje que comenzó con todo: la historia de amor de Noelia Marzol y Ramiro Arias

La historia de amor de Noelia Marzol y Ramiro Arias comenzó cuando ambos ya estaban consagrados en sus carreras de éxito. La bailarina marcó nombre en el mundo del espectáculo, el teatro y la televisión argentina, robándose las miradas de todos los fanáticos y amantes del arte. Sin embargo, en el 2019, recibió la gran propuesta de participar en la apuesta de José María Muscari, Sex, viví tu experiencia. La obra no solo la llevó a mostrar una parte más jugada de ella, sino que, además, la hizo pararse frente a un escenario y enamorar a los espectadores.

El deportista asistió para ver el show, como un día cualquiera. Pero, desde las butacas del teatro, quedó completamente impactado al ver el talento y el carisma de la bailarina sobre el escenario. Decidido a llamar su atención, regresó al espectáculo reiteradas veces y se sentó siempre en la primera fila para propiciar el contacto visual. Aunque al principio la actriz sentía cierto recelo hacia el ambiente del fútbol, la genuina insistencia del joven terminó por despertar su curiosidad. Finalmente, él dio el primer paso al contacto formal, y le mandó un mensaje privado de Instagram, donde comenzaron a intercambiar divertidas charlas.

Rápidamente, se trasladaron a románticas citas fuera del ámbito laboral, y l a química entre ambos fue tan intensa que el noviazgo se consolidó en cuestión de meses, mostrando una complicidad única ante las cámaras. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó a principios de 2020, con la irrupción de la pandemia de coronavirus y el posterior confinamiento estricto. Ante la incertidumbre global, la pareja tomó la audaz decisión de dar un paso crucial y comenzar una convivencia obligatoria en la casa de la bailarina. Este aislamiento compartido aceleró notablemente los tiempos de la relación, transformando las salidas casuales en una rutina diaria. El encierro total los obligó a conocerse en profundidad, adaptando sus diferentes estilos de vida y consolidando los cimientos que formaron un futuro juntos.

Las primeras fotos de Noelia Marzol y Ramiro Arias

Casamiento, hijos y algunas crisis: cómo se fue formando el amor de Noelia Marzol y Ramiro Arias

El amor de Noelia Marzol y Ramiro Arias fue creciendo a medida que se fue consolidando dentro del hogar. Llegó en un momento que se hizo tan fuerte que decidieron sellar su romance con dos hechos primordiales: su casamiento de civil y el primer hijo. En enero de 2021, mientras atravesaban el quinto mes de embarazo, experimentaron una fuerte tensión cuando el futbolista suspendió la boda civil veinticuatro horas antes por un partido crucial de su club. "Entró mi marido al teatro, lo cual era dudoso por el contexto, y le pedí que me cuente qué le pasó. Me dijo: 'Mañana no nos podemos casar'. Jugaba el partido por el ascenso", contó la bailarina, en la mesa de Mirtha Legrand.

Superado el enojo inicial, el ansiado casamiento civil se celebró con felicidad el 2 de febrero de 2021 en Buenos Aires. Pocos meses después, el 23 de mayo de 2021, la alegría se multiplicó con el nacimiento de Donatello, su primer hijo, quien nació de forma prematura y requirió unos días de cuidados intensivos antes de recibir el alta médica. El hermoso clan familiar se completó definitivamente el 21 de diciembre de 2022 con la llegada de Alfonsina, su segunda hija.

Sin embargo, la rutina familiar y la exigencia de la crianza también trajeron complejas crisis de pareja. Durante el 2024, los enamorados experimentaron un fuerte distanciamiento debido a problemas de comunicación y a las lógicas inseguridades derivadas del desgaste diario. Para resolver estos momentos difíciles y evitar una separación definitiva, ambos decidieron recurrir activamente a la terapia de pareja. “La verdad es que nos costó, no fue un período fácil. Hicimos terapia y nos recontra ayudó. La terapia nos ayudó en esto de poder comunicarnos y contarnos más todo lo que nos está sucediendo”, detalló Marzol en una entrevista a Implacables.

El casamiento de Noelia Marzol y Ramiro Arias

El tierno presente de Noelia Marzol y Ramiro Arias: bajo perfil, compañía de sus hijos y su casa nueva

Tras las primeras citas, las crisis y la construcción de una familia y proyectos a futuro, Noelia Marzol y Ramiro Arias se consagraron como una de las parejas más unidas del mundo del espectáculo. Los enamorados disfrutan de un presente caracterizado por el bajo perfil mediático y una profunda devoción hacia la crianza de sus hijos. El gran hito de esta etapa es la espectacular casa nueva que construyeron desde cero en un barrio privado de Nordelta, una moderna propiedad rodeada de naturaleza que cuenta con amplios ventanales, vista privilegiada al lago y un cuarto de juegos diseñado especialmente para los pequeños. Este nuevo hogar representa el fruto del esfuerzo compartido y el espacio ideal para ver crecer a Donatello y Alfonsina en un entorno armónico.

En el ámbito profesional, ambos continúan desarrollándose con absoluto éxito en sus respectivos universos. Noelia Marzol brilla en el plano artístico manteniéndose en la vanguardia de la danza y participando en diversos proyectos teatrales y televisivos de gran despliegue. Por su parte, Ramiro Arias consolidó su transición laboral tras retirarse de las canchas, enfocándose de lleno en su rol como exfutbolista y empresario dedicado a la representación y asesoría de jugadores de fútbol. A pesar de las exigentes agendas, el matrimonio destaca por la manera en que se acompañan mutuamente, dividiendo de forma equitativa las tareas del hogar y celebrando cada logro individual como un triunfo colectivo.

El tierno presente de Noelia Marzol y Ramiro Arias

Aquel apasionado flechazo a primera vista en las butacas de un teatro fue el cimiento de una de las parejas más queridas del espectáculo. A pesar de haber transitado lógicos altibajos y desafíos en el camino de la convivencia, Noelia Marzol y Ramiro Arias demostraron que transformaron cada obstáculo en una valiosa oportunidad de crecimiento y madurez afectiva, y construyeron la feliz vida en familia que se vuelve su refugio de sus vidas públicas.

A.E