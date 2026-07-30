La cruda verdad de Débora Plager sobre la familia ensamblada: "Decir que es fácil sería una pose"

En una charla íntima con Marcelo Polino en Caras Glam (Caras TV), la periodista Débora Plager abrió las puertas de su intimidad para contar cómo fusionaron la familia ensamblada junto a José Luis Pagano. La periodista tiene mellizos, Tomás y Maximiliano, hijos de su relación anterior con Juan Burlet; y él dos hijas, María Eugenia y Victoria, fruto de su primer matrimonio.

Débora Plager se sinceró sobre el desafío de la familia ensamblada

En Caras Glam, Débora Plager detalló los desafíos y también las alegrías de formar un núcleo familiar que no siempre es sencillo de manejar. Al ser consultada por Marcelo Polino sobre la familia ensamblada que formó junto a José Luis Pagalo, la periodista fue sincera y respondió sin filtros: "Es difícil porque tiene que haber mucho amor en la pareja. Mucha convicción de que es esa persona con la querés estar".

Débora Plager en Caras Glam

En esta línea, la comunicadora explicó: "No es fácil, decir que es fácil, creo que es un sería una pose. Mucha gente que ha atravesado a lo mejor esto de vivir un amor después de un matrimonio con hijos y seguramente tendrá las mismas vivencias es complejo. Cada uno de los chicos tiene a su papá y a su mamá, pero tenés que estar muy convencido que la otra persona es la persona por la que vale la pena todo, las concesiones, las cosas que te gustan o no, aceptarlas".

Débora Plager esta noche en Caras TV

Además, la comunicadora aseguró que se trata de una etapa. "Es transitorio porque los chicos crecen y después van a hacer sus vidas. Después queda la pareja y si sabés que tras atravesar ese momento de más turbulencia, viene lo que vos querés, que es seguir la vida adelante con esa persona, entonces todo valió la pena", remarcó la conductora.

Débora Plager destacó la buena conexión con su marido José Luis Pagano

Este retrato de la realidad familiar demuestra que, aunque el trayecto pueda estar plagado de obstáculos, el compromiso y la comunicación son indispensables para fortalecer el vínculo. Débora Plager también destacó la importancia de sentirse acompañada y comprendida en la vida cotidiana, más allá del ámbito profesional que tanto las ocupa a ella y a José Luis.

Débora Plager

"Cada día es distinto, porque no es que yo llego y todos los días es igual, cada programa es distinto y tener un otro que te entienda, que te escuche, que te devuelva algo que decís: 'Ah, tenés razón, che, no lo vi desde ese punto de vista.' Y la verdad que está bueno", mencionó Débora Plager, revelando esa complicidad que hace única la relación.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Nestor Grassi/PERFIL