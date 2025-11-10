Así fue el cumpleaños de Rosario Ortega: sin Palito Ortega, ni Evangelina Salazar, pero rodeada de su familia y de música

Este domingo 9 de noviembre, Rosario Ortega cumplió 40 años y lo festejó rodeada de parte de su numerosa familia y repleta de amigos. Para ello, eligió llevar a cabo un doble festejo en el cual dedicarle el tiempo que cada uno requiere. Todo quedó reflejado en su cuenta personal de Instagram donde brindó algunos de los detalles más significativos de una jornada cargada de emoción. Sin embargo, un dato no pasó desapercibido: la ausencia de sus padres Palito Ortega y Evangelina Salazar.

Rosario Ortega cumplió 40 años y lo celebró a lo grande

Rosario Ortega se caracteriza por mantenerse alejada de los medios de comunicación, sobre todo, de los escándalos mediáticos. A diferencia del destacado perfil y presencia de algunos de sus hermanos en el mundo televisivo y audiovisual, la joven cantante intenta pasar desapercibida, más allá de que goce de una carrera propia y sólida. No obstante, este domingo 9 de noviembre, todas las miradas se centraron en el doble festejo que realizó rodeada de su abultada familia y sus amigos.

Rosario Ortega | Instagram

“Cumpliéndolos muy feliz”, escribió junto a un carrusel de fotos y videos que compartió en la famosa red social de la camarita. Allí, se podía ver al clan Ortega todos unidos: Julieta, Dante, Sebastián y Emanuel Ortega -sus hermanos-, Valentina Zenere novia de Sebastián- y Julieta Prandi -pareja de Emanuel-. Asimismo, contó con la presencia de algunos de sus sobrinos adolescentes.

Rosario Ortega junto al resto del clan | Instagram

Todos ellos, reunidos en la intimidad familiar, le cantaron el feliz cumpleaños sonrientes y en un ámbito súper festivo. Además, para acompañar el almuerzo, tomaron vino y de postre, comieron helado de diversos sabores. Las tortas, estuvieron compuestas por bizcochos repletos de crema chantilly y por las infaltables velitas y bengalas.

En otra de las postales que publicó, se puede ver a Rosario regocijarse de una celebración nocturna donde no faltaron las risas, las canciones y hasta el tradicional karaoke con estilo bien rockero. Entre sus seres queridos, se encontraba Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega. Sin agregar mayores detalles y con imágenes que no se centraban en la estética, sino en inmortalizar momentos inolvidables, la menor de la familia Ortega fue la protagonista indiscutida de un festejo lleno de diversión y buenos momentos.

Caption

Rosario Ortega: del bajo perfil a ser una líder indiscutida de la música

De los seis hermanos, se podría decir que Rosario Ortega es, aparte de ser la menor de los hijos de Palito Ortega y Evangelina Salazar, la que menor perfil mediático tiene. No obstante, su talento artístico la llevó a convertirse en una de los grandes referentes de la música al punto tal de ser nominada a los premios Grammy 2012 y hasta ganó un Premio Gardel.

A diferencia de su hermana Julieta, la joven se resguarda del ojo mediático, incluso en los momentos más delicados de su familia. Resguardando su vida privada como su más grande tesoro, elige mostrar y hacer público los resultados de su labor profesional. Giras internacionales por México y Estados Unidos y su participación estelar en recitales de la región la posicionaron como un referente de la música.

Rosario Ortega | Instagram

De esta manera, Rosario Ortega celebró sus 40 años rodeada del amor de su familia y seres queridos, aunque con la ausencia de sus padres Palito Ortega y Evangelina Salazar. Cabe destacar que el longevo cantante se encontraba atravesando un delicado estado de salud del cual debió ser hospitalizado, aunque ya fue dado de alta. Por más que la artista hulla de la exposición mediática, lo cierto es que su imagen no pasa desapercibida, no sólo por su increíble parecido con su hermana, sino por ser una de las herederas de la música popular en el país. Portadora de genes que siguen haciendo arte y brillando con luz propia.

