Así es Vito, el hijo de Pablo Rago y María Carámbula: carrera frustrada de futbolista, casting fallido con Cris Morena y búsqueda continua

Pablo Rago es uno de los actores más reconocidos y queridos del ambiente artístico. Desde muy joven, su paso por la actuación lo llevó a formar parte de los elencos más prestigiosos de la industria audiovisual, tanto en novelas, series como en películas de proyección internacional. Muy reservado de su vida privada, el intérprete, cada tanto muestra en sus redes sociales imágenes de su hijo Vito, fruto de su romance con María Carámbula. Tras haber incursionado en el fútbol y en la actuación, al parecer, el joven todavía está en búsqueda de su vocación.

Pablo Rago contó cómo es el presente de Vito

Desde muy niño, Vito ve el desarrollo artístico de su padre en los sets de grabación y en el teatro. Esto lo llevó a despertar la curiosidad acerca del mundo en el que se desenvolvía su padre. Fue durante un viaje a Tandil mientras Pablo Rago formaba parte del proyecto Campamento con Mamá -la película protagonizada por el mencionado actor y Natalia Oreiro-. Al verse maravillado por las comodidades con las que gozaba su padre, él le dijo que todos esos beneficios se debían a años trabajando incansablemente.

Vito, hijo de Pablo Rago | Instagram

Por aquel entonces el niño decidió comenzar a tomar sus primeras clases de actuación. “Se anotó en un taller de teatro, pero se dio cuenta que no le interesaba tanto”, contó Rago en una entrevista propiciada a La Nación. Asimismo, ambos prepararon juntos una escena para un proyecto de Cris Morena, la talentosa productora de cazatalentos juveniles. Sin embargo, se sorprendió al escuchar consejos de su padre que no fueron vislumbrados por sus profesores. “Ah, pero esto no me lo enseñan en el curso”, fue la frase que le dijo Vito a Pablo en ese momento.

Vito, hijo de Pablo Rago | Instagram

Pablo Rago se sinceró acerca de lo que le cuesta elegir a su hijo

Sus pasos por el ambiente artístico quedaron en el olvido para Vito quien fue en búsqueda de aquello que lo llene y lo complemente. Hoy, el joven de 23 años se encuentra trabajando en una financiera en el área de marketing, aunque, según Pablo Rago, “todavía no sabe bien qué quiere”.

Pese a que reconoció su pasión por el fútbol, el dramaturgo señaló que “tampoco le dio como para hacerse profesional”. En este marco, en su cuenta personal de Instagram, Rago -padre- comparte no sólo imágenes de sus proyectos audiovisuales y los estrenos de obras o películas, también muestra sus asistencias al Monumental con su heredero, una afición que comparten desde que nació prácticamente.

Para hacer un paralelismo sobre la vida de cada uno, el actor de El Secreto de sus Ojos, señaló que, a la edad de su hijo, él ya tenía un divorcio y estaba convencido de lo que quería para su vida. Sin embargo, se mostró contemplativo admitiendo que los tiempos de ahora no son los de antes y que hoy los intereses de los jóvenes están atravesados por una búsqueda profunda y un bagaje por diversos rubros hasta dar en la tecla.

Vito, hijo de Pablo Rago | Instagram

Finalmente, Pablo Rago señaló que Vito todavía vive con él. El actor, logró establecer una familia ensamblada junto a su novia Tamara, el hijo de ella -Uriel-, y su primogénito de 23 años. Todos ellos conviven, de acuerdo a su testimonio, en perfecta armonía pese a la diferencia de edad entre los chicos. Así, el artista mostró una faceta desconocida para muchos, pero que no genera sorpresa entre quienes lo conocen: un padre comprensivo que respeta los tiempos de Vito y lo acompaña, desde su rol, a encontrar su lugar en el mundo.

NB