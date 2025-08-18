Fernando Burlando sobre Julieta Prandi: “Es un caso bisagra”

Tras la condena de 19 años de prisión a Claudio Contardi por abuso sexual y violencia de género contra Julieta Prandi, su abogado Fernando Burlando compartió en una entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS la trascendencia del fallo. Para el letrado, el proceso marca un antes y un después: “El de Julieta es un caso bisagra, nos enseña a ser mejores a todos”.

El pasado miércoles 13 de agosto, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana dictó la sentencia contra el empresario y exesposo de la modelo. Aunque el equipo de Burlando había solicitado una pena de 50 años, se trata de una condena ejemplar por sentar un precedente en materia de violencia de género en la Argentina. “Forma criterios para que la sociedad pueda crecer para bien”, señaló el mediático abogado, quien remarcó la importancia del fallo para las víctimas.

Fernando Burlando en +CARAS.

Con la mirada puesta en el impacto social, Burlando fue contundente: “Hay infinidad de Julietas Prandi en la Argentina. Abusadores y violentos les hacen creer a las víctimas que el único lugar posible donde deben estar es precisamente en ese lugar de violencia. Se puede salir. No importa si los hechos ocurren entre cuatro paredes: con paciencia, seriedad, trabajo y compromiso se puede mostrar la verdad”.

El impacto de la sentencia en Julieta Prandi

La jornada judicial estuvo cargada de emociones. Julieta Prandi llegó con demora a la lectura del fallo, lo que generó versiones sobre una supuesta estrategia. Sin embargo, Burlando aclaró: “El horario es formal, no es necesario estar presente. Yo llegué temprano como siempre, Julieta estaba demorada por el trayecto desde donde vive hasta Campana es largo. Esta situación hizo que al horario que se determinó que se debía leer la sentencia, se lea el veredicto”.

Fernando Burlando y Julieta Prandi al momento del juicio.

El abogado recordó cómo la modelo recibió la noticia al llegar minutos después: “Se lo dijeron los periodistas, y yo venía siguiendo la plataforma de la Corte. Julieta primero descreía de lo que escuchaba, incluso de lo que le decían sus padres y su psicóloga. En segundos pasó de la incredulidad al llanto, se desvaneció y al recuperar la conciencia lloró a los gritos. Fue un reflejo del daño que Contardi le provocó”.

La condena a Claudio Contardi representa un paso fundamental en la lucha contra la violencia de género. Fernando Burlando destacó en +CARAS que la sentencia no solo trajo alivio a Julieta Prandi, sino que también abrió una puerta para otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

MDP