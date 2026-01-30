Fernando Burlando explicó por qué no se casa con Barby Franco

Desde hace casi una década, Fernando Burlando y Barby Franco construyen una historia de amor sólida, mediática y atravesada por una vida familiar que se consolidó con la llegada de su hija. Sin embargo, hay una pregunta que se repite cada vez que la pareja se muestra públicamente: ¿por qué todavía no pasaron por el altar? En una entrevista íntima con +CARAS, el reconocido abogado habló con absoluta sinceridad sobre su relación con la modelo y compartió definiciones que combinan admiración, ternura y complicidad.

“Barby tiene una gran frescura, una gran transparencia. Es tremendamente inteligente y ha logrado también esto de sacarme el cartón, las telarañas y muchas cosas más”, confesó, dejando en claro el impacto que ella tuvo en su vida cotidiana y emocional. Para Burlando, el vínculo con Barby va mucho más allá de los títulos formales. “Ella es diversión permanente. Vivir con una persona que a uno lo divierte y le saca solamente sonrisas es realmente un lujo”, expresó, describiendo una relación basada en el disfrute compartido, el humor y la conexión diaria.

Fernando Burlando y Barby Franco

Fernando Burlando y una propuesta inesperada

Fue en ese contexto de confianza que el abogado explicó por qué el casamiento todavía no se concretó. “No es el momento, me parece”, dijo Fernando Burlando, con naturalidad, y luego decidió revelar una anécdota desconocida que marcó un antes y un después en la historia de la pareja. Según relató, tiempo atrás organizó una propuesta de matrimonio tan original como cinematográfica. Fingió una caída durante un partido de polo, simuló una situación de emergencia con una ambulancia y, cuando Barby ingresó preocupada para asistirlo, aprovechó el momento para pedirle la mano. “Le dije: ‘Vamos a casarnos’. Y a ella no le gustó”, recordó, sin dramatizar la reacción.

Fernando Burlando y una decisión firme

Lejos de convertirse en una escena romántica inolvidable, aquella propuesta abrió un período de dudas. “Empezó con esa cuestión de crisis. ‘Ahora no, ahora no, ahora no’”, explicó Burlando, dando a entender que los tiempos personales no siempre coinciden, incluso cuando el amor está consolidado. El abogado también reconoció que, hace poco, volvió a plantear el tema, esta vez con un enfoque más práctico. “Más que nada para ordenar cosas”, aclaró, antes de contar la respuesta de su pareja: “Le dije: ‘Gorda, vamos a casarnos’. Y ella me dijo que no”.

Sin conflictos ni reproches, Fernando Burlando dejó en claro que el compromiso entre ellos no necesita una ceremonia para sostenerse. Mientras tanto, la pareja sigue apostando a una convivencia basada en la elección diaria, el afecto y la libertad de respetar los tiempos del otro, demostrando que el amor también puede construirse sin apuros.