Revelaron el verdadero motivo por el que Sandra Callejón le puso una perimetral a María Fernanda Callejón

En las últimas horas se conocieron detalles claves sobre el conflicto familiar que enfrenta a Sandra y María Fernanda Callejón y que derivó en una restricción perimetral dictada por la Justicia. La interna, que durante mucho tiempo se mantuvo en el ámbito privado, terminó por salir a la luz a partir de declaraciones en vivo y versiones cruzadas que expusieron un quiebre profundo entre las hermanas.

Sandra Callejón y la decisión de poner un límite

El origen de la medida judicial no fue repentino ni impulsivo. Según trascendió, Sandra Callejón decidió recurrir a la Justicia luego de una serie de situaciones que, desde su mirada, desbordaron el marco de lo familiar. El tema tomó mayor visibilidad luego de que María Fernanda se refiriera al conflicto en La mañana con Moria (eltrecetv), donde dejó en claro su postura y expresó su preocupación por el impacto emocional del enfrentamiento.

María Fernanda Callejón en La mañana con Moria

Durante el intercambio televisivo, Cinthia Fernández intentó ir al hueso del conflicto: “Le quiero preguntar al abogado de María Fernanda por este hecho que le causa sufrimiento y del que no quiere hablar, si me puede decir cuál es el conflicto”, lanzó, mientras la actriz negaba en silencio con la cabeza. Fue entonces cuando Moria Casán intervino con una lectura directa de la situación: “A mí, la perimetral me da como que tu hermana quiere evitar el riesgo de que vos le pegues a tu papá, o que no lo cuidarías”.

Actualmente instalada en Córdoba, Sandra habría evaluado que ciertos comportamientos de su hermana podían generar un clima de tensión que afectara su vida cotidiana y, especialmente, el entorno de su hija. En ese contexto, la restricción perimetral apareció como una herramienta preventiva, pensada para establecer un límite claro y evitar nuevos episodios conflictivos.

Si bien en un primer momento se interpretó que la medida buscaba impedir el vínculo de María Fernanda con su padre, fuentes cercanas al caso aclararon que ese no fue el verdadero trasfondo. Consultado en el programa, el abogado fue más preciso: “Creo que la perimetral fue dada porque, en un rapto de enojo, Sandra hizo algo, o trató de comunicarse, o se comunicó de forma indebida con la hija de Fernanda. Y, para cubrir esa acción, le puso la perimetral”.

María Fernanda Callejón y el impacto del conflicto familiar

Del otro lado, María Fernanda Callejón no ocultó su dolor frente a una situación que la atraviesa tanto en lo personal como en lo familiar. “¿Cómo hago, a 800 kilómetros de distancia, con cuatro trabajos, criando una hija que también está con mi tema del divorcio y que gracias a Dios está todo en calma…?”, se preguntó al aire, visiblemente afectada. Ante la insistencia de Moria —“¿Por qué tu hermana dice que vos mentís y que todo lo que hablás es una falacia?”— la actriz fue tajante: “Yo no lo voy a decir”, respondió cuando le consultaron por una posible problemática de salud mental.

Finalmente, María Fernanda Callejón puso el foco donde más le duele: “De mí se puede colgar todo lo que quiera, pero con mi hija no. Este es un tema muy delicado de familia. Lo que quiero es que se termine este tema para proteger a mi hija”, cerró, marcando un límite definitivo. Así, la perimetral se convirtió no solo en una decisión judicial, sino también en el símbolo de una relación rota, donde el resguardo familiar se impuso por sobre cualquier posibilidad de reconciliación.