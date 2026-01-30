Adiós al wide leg clásico: Pampita apostó por una reversión del pantalón de la temporada

Pampita continúa recorriendo diferentes destinos turísticos para vacacionar y recibir con todo este 2026. En esta oportunidad, la top model mostró el look elegido para una noche relajada en Miami donde se encontró con amigos y disfrutó de una cena en un exclusivo restaurante. Su atuendo tuvo un protagonista indiscutido: pantalón wide leg reversionado, el cual se llevó todas las miradas.

Alerta tendencia: Pampita impone un nuevo estilo de denim

Pampita volvió a marcar tendencia con uno de sus looks más recientes. Esta vez, la conductora apostó por una prenda que pisa fuerte en la moda actual: el pantalón wide leg reversionado. Mientras se encuentra en Miami disfrutando de unos días de descanso, utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen en la que se la ve relajada y sonriente con un estilo clásico pero con toques modernos.

En la imagen se puede ver que Pampita luce una remera blanca de corte simple que funciona como base perfecta para destacar el protagonista del outfit: un pantalón de jean en tono oscuro y corte amplio con tajos a la altura de las rodillas. Esta versión del wide leg en tiro alto se diferencia de los modelos tradicionales por su calce más estructurado y un lavado profundo, ideal para estilizar la silueta sin perder comodidad.

Pampita

El pantalón wide leg, que supo ser ícono en los años 70 y 90, atraviesa un nuevo auge en la moda internacional. En esta reinterpretación, se presenta con líneas limpias, caída recta y un aire urbano que lo vuelve versátil tanto para looks de día como de noche. Pampita lo combina de manera descontracturada, demostrando que menos es más y fiel a su estética minimalista.

Pampita

Uno de los puntos fuertes de esta prenda es su capacidad para adaptarse a distintos cuerpos y estilos. Al alargar visualmente las piernas y marcar la cintura, el wide leg se convierte en un aliado infalible para quienes buscan elegancia sin resignar confort. Este tipo de pantalón se consolida como un básico infaltable del guardarropa contemporáneo, ideal para armar looks atemporales.

El modelo que escogió Pampita, es decir un denim oscuro con aberturas, ayuda a elevar el conjunto y permite ganar tiempo a la hora de vestirse ya que con una simple pieza superior es suficiente. Desde camisas, sweaters o tops ajustados, sin estampas y grandes diseños, pueden combinarse con este ítem y potenciar así un outfit para ocasiones relajadas en cualquier momento del día.

Sin dudas, la empresaria deja en claro en la imagen que durante su estadía en Estados Unidos, además de disfrutar de su merecido descanso, los paseos y la gastronomía, prioriza siempre su impronta fashionista. De esta manera, le dice adiós al wide leg clásico y reafirma que una nueva tendencia llegó para quedarse: la reversión del pantalón de la temporada, el cual combina estilo, comodidad y versatilidad.

Pampita se despidió del color del 2025 con un jugado wet dress

La sensualidad de Pampita aparece con todos los looks que ella presenta para diferentes ocasiones. Desde los atuendos ceñidos hasta los escotes pronunciados, la modelo se volvió de las más queridas por las redes sociales y las grandes marcas, gracias a su carisma y su estética. En las últimas horas, optó por despedirse del mocha mousse, el color Pantone 2025 para mostrarse con el cloud dancer, el elegido para el 2026.

Mediante una jugada sesión de fotos en la playa de la Riviera Maya, México, la modelo lució un vestido corto y ceñido al cuerpo, sin mangas y tiras que recorrían su figura. Si bien existe una forma de hacer un efecto mojado sobre los atuendos, Pampita optó por hacer el wet dress real, y unas postales junto con el mar. De esta manera, demostró que el mocha mousse también puede ser parte del verano, y le dio un último vistazo al que fue el color más querido por todos durante el año pasado.

Pampita

El wet dress es una tendencia de moda, muy vinculada al mermaid core, que simula que la prenda está empapada y adherida al cuerpo como una segunda piel. Si bien Pampita demostró que el efecto puede ser real, y se la jugó con un estilo sensual, el corte sirena también se puede ver en el modelo del vestido. En ocasiones anteriores, la modelo lució look ceñidos al cuerpo que marcan su figura como si fuera una verdadera sirena, e invitó a sus seguidores a mantener la elegancia sin perder el guiño atrevido.