Máxima Zorreguieta se sumó a la tendencia reversión de un accesorio y deslumbró con un look amarillo vibrante

Máxima Zorreguieta volvió a sorprender con su look y su manera ingeniosa de armar un conjunto llamativo, que logre llevarse todas las miradas. Esta vez, la monarca apostó por un color vibrante y un accesorio que decidió reversionar para elevar aún más su llamativo atuendo.

Color tendencia y accesorio potenciado: así es el look que eligió Máxima Zorreguieta para su visita a Indonesia

En una reciente visita oficial a Indonesia, Máxima Zorreguieta volvió a demostrar su buen gusto a la hora de vestirse. Como en cada ocasión frente al público, la reina de los Países Bajos escoge prendas alineadas con su carisma y su personalidad extrovertida. Por esta razón, en esta oportunidad lució un look que se destacó por llevar el color que será tendencia en 2026 y potenciar un accesorio clásico.

Tal como se puede ver en la historia que subió el fotógrafo Patrick van Katwijk de la Casa Real de Holanda en su cuenta de Instagram, Máxima Zorreguieta lució un conjunto en tono amarillo vibrante, que se robó la atención de todos los presentes. El mismo está compuesto por una blusa de cuello redondo y mangas largas, y un pantalón recto.

Máxima Zorreguieta

Ambas prendas están confeccionadas en una tela suave y fresca mientras que el color elegido por la monarca transmite vitalidad y cercanía, dos atributos que ella suele priorizar en su agenda internacional a la hora de armar sus outfits para cada encuentro con los habitantes. Este tipo de conjuntos monocromáticos se convirtió en un sello de su guardarropas, el cual le permite armar una propuesta en pocas horas y lucir un estilo moderno sin pensar tanto en cómo combinar las piezas.

El detalle más interesante de su look fue, sin dudas, el accesorio que Máxima Zorreguieta se animó a usar. Se trata de un pañuelo anudado en la cintura, una reinterpretación moderna de un elemento tradicional que suele llevarse en el cabello o en el cuello. Lejos de usarlo al modo clásico, la esposa del rey Guillermo Alejandro lo adoptó como cinturón, convirtiéndolo en el protagonista de todo el estilismo.

Este complemento, de tonos oscuros y diseño étnico, fue el contraste perfecto para amarillo intenso de su ropa y, además, sirvió para marcar su cintura, logrando así una figura más estilizada. Esta reversión del pañuelo funciona también como guiño cultural ya que suele incluir elementos artesanales o textiles que remiten a las raíces de cada país que visita.

En cuanto a su peinado, Máxima Zorreguieta dejó su pelo suelto con ondas suaves y apostó por un maquillaje natural y luminoso. De esta manera, Máxima Zorreguieta se sumó a la tendencia reversión de un accesorio y deslumbró con un look amarillo vibrante durante su visita a Indonesia.

Máxima Zorreguieta dio cátedra de cómo elevar un look sastrero con un solo accesorio

En la inauguración de la Fundación de Holanda Financially Healthy Nation (SFGN), la reina Máxima Zorreguieta demostró, una vez más, por qué es una de las figuras más elegantes de la realeza europea. Como presidenta honoraria de la organización, encabezó el evento con un look sastrero que combinó sofisticación, color y un toque de glamour.

A través de la cuenta de Instagram de la Casa Real de Holanda, compartieron imágenes del outfit que llevó Máxima Zorreguieta en esta ocasión y recibió miles de elogios como suele suceder cada vez que suben postales de su vestimenta. En la publicación, se la puede ver a la monarca arriba de un escenario frente a un atril trasparente y con dos pantallas encendidas que se ubican a ambos lados.

Además, se observa el conjunto sastrero que escogió para este día. Se trata de dos piezas: saco estructurado y un pantalón de línea recta, confeccionados en una tela de textura suave y caída recta, en tono celeste. Su estilo clásico y atemporal se complementa con el aire glamoroso y moderno que le aportó un accesorio brillante en tamaño grande.

Máxima Zorreguieta

Este detalle, que lució en la solapa de su blazer, fue el más destacado de su look sastrero y se llevó todas las miradas. Esto se debe a que al ser un accesorio único y con un brillo sutil elevó de inmediato la propuesta. Sin lugar a dudas, esta elección demuestra una vez más la habilidad de Máxima Zorreguieta para transformar un conjunto formal en una apuesta con estilo propio.

La reina de Holanda complementó su conjunto con una blusa al tono que brinda armonía visual porque sigue la paleta cromática. Esto refuerza la sensación de elegancia y equilibrio entre las prendas. En cuanto a su peinado, Máxima decidió dejar su pelo suelto con suaves ondas laterales, lo que acompañó perfectamente su look sastrero y le dio un aire relajado que contrastó con la estructura del traje.

En cuanto al maquillaje, optó por un estilo clásico y fiel a su imagen: piel luminosa, labios en tono natural y una mirada suavemente delineada, ideal para un acto institucional. Con este nuevo outfit, Máxima Zorreguieta dio cátedra de cómo elevar un look sastrero con un accesorio llamativo, grande y repleto de brillos.