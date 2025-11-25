La vida de la China Suárez dio un giro desde el momento que blanqueó su amor con Mauro Icardi, un año atrás. Desde entonces, la actriz es foco de críticas y análisis por su accionar, pero lo cierto es que la pareja hace oídos sordos y vive su gran momento compartiendo sus vidas juntos en Turquía. Sin embargo, los reportes de sus días que hacen en redes sociales no quedan fuera de comentarios de todo tipo y la última salida de la pareja generó gran controversia en redes sociales, luego que se “descubriera” una mentira por parte de la ex Casi Ángeles.

¿La China Suárez olvidó su pasado?

Luego de unos días en la Argentina, la China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía para continuar con su historia de amor lejos de ser perseguidos por la prensa. Esta vez, la pareja regresó a su nuevo hogar solos, luego que los hijos de la actriz se quedaran con sus padres para cumplir con acuerdos de cuidados de los menores. Y en sus días de ser dos, decidieron hacer una salida nocturna en el que sucedió un momento clave para la actriz, quien decidió compartirlo en redes sociales.

Con una imagen, presuntamente en un restaurante, Suárez aseguró que se trató de una noche especial: “Salud, celebrando. Mi amor enseñándome a tomar vino tinto”. Y estas palabras no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde un gran número de personas cuenta con una memoria notable. Es que poco tardó en viralizarse una imagen del pasado de la ex Casi Ángeles, compartiendo un aprendizaje similar.

Los usuarios de las redes sociales reflotaron una imagen en la que se la puede ver a la mujer junto a Benjamín Vicuña, y justamente se encuentran en una vinoteca, mostrándose muy enamorados. En ese momento, ella utilizó palabras similares que las publicadas en el presente pero destinadas a otra persona: “Gracias por compartir la pasión por el vino y la gastronomía". De esta forma, los usuarios de las redes sociales la expusieron al mostrar que ya había recibido instrucciones sobre el consumo de vino, en el pasado.

Este tipo de acciones hacia la China Suárez son frecuentes por parte de los usuarios, ya que la joven comparte diversos momentos como primeras experiencias y luego se "descubre" que no están así como lo expresa ella, o quizá es un mecanismo para dejar el pasado atrás y demostrar que de verdad está comenzando desde cero. Lo cierto es que la mujer deja en evidencia que atraviesa un momento feliz en su vida, aunque las críticas no le dejan de llegar.