El estremecedor relato de Georgina Barbarossa sobre el día que asesinaron a su marido, Miguel “El Vasco” Lescuna: "Fue al azar"

Invitada al ciclo Con todo respeto, conducido por Andrea Rincón, Georgina Barbarossa se animó a volver sobre uno de los capítulos más dolorosos de su historia personal: la noche en que su marido, Miguel “El Vasco” Lecuna, fue asesinado durante un intento de robo. Con una mezcla de fortaleza, emoción y una honestidad brutal, la actriz reconstruyó paso a paso aquellos momentos que marcaron un antes y un después en su vida.

Georgina Barbarossa

A más de dos décadas del hecho, Georgina Barbarossa habló sin filtros sobre el impacto emocional que le dejó la tragedia y sobre el duelo que debió atravesar mientras enfrentaba rumores injustos, silencios ajenos y la dura tarea de sostener a su familia en medio del dolor.

El ataque que cambió la vida de Georgina Barbarossa

Durante la entrevista, Georgina Barbarossa relató cómo se desarrolló la secuencia fatal que terminó con la vida de su esposo. “El Vasco usaba un reloj importante, un Rolex, yo creo que fue eso”, comenzó la conductora. Además confirmó que el ataque ocurrió cuando él se metió corriendo en un taxi para volver a casa: “Lo quisieron robar, se defendió, lo acuchillaron y se murió. Se murió. No llegó”, expresó profundamente conmovida.

Georgina Barbarossa y el Vasco

También recordó cómo recibió la noticia y el impacto que tuvo en su cuerpo al escuchar el llamado del hospital: “Me llamaron del hospital Rivadavia, para que vaya urgente, que mi marido había tenido un accidente. Y ya ahí me latió mal... Llegué y al poquito tiempo se murió.” Georgina Barbarossa remarcó que los médicos hicieron “absolutamente de todo” para salvarlo, pero nada pudo revertir el desenlace.

Georgina Barbarossa aclaró los rumores sobre su esposo

A la tragedia se sumaron versiones públicas que la hirieron. “La gente salió a decir que Vasco era narcotraficante. Y Vasco no era narcotraficante”, señaló Georgina Barbarossa con indignación. Explicó que su esposo había estado internado por alcoholismo y adicción, pero que eso no justificaba los comentarios que circularon. Su fuerte reserva sobre la vida privada, admitió, favoreció que otros completaran la historia con conjeturas ajenas a la realidad.

Georgina Barbarossa y el Vasco

Georgina Barbarossa también se refirió a la complejidad de acompañar a una persona en tratamiento: “Cuando hay un adicto hay un coadicto”, dijo al explicar que toda la familia, incluso sus hijos pequeños, debieron hacer terapia. Relató lo duro que era acompañarlo durante la internación y luego volver a casa con los niños, una etapa que describió como agotadora y emocionalmente intensa.