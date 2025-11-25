Embarazada de seis meses, Oriana Sabatini mostró su rutina de pilates y sorprendió a todos

Oriana Sabatini es una de las celebridades que está en la dulce espera. Tras cumplir un año de su casamiento con Paulo Dybala, la artista anunció su embarazo y emocionó a todos sus seguidores, quienes sabían que formar una familia era uno de sus sueños más importantes. Es por eso que no duda en compartir el proceso de cada uno de los meses, y ahora mostró cómo se mantiene activa todos los días. Con una rutina en pilates, Sabatini le dio espacio al ejercicio para embarazadas y sorprendió a todos.

La rutina de pilates de Oriana Sabatini: apto para embarazadas

Oriana Sabatini no duda en compartir con sus seguidores todos los momentos importantes que vive, mientras transita los primeros meses de su embarazo. En septiembre, anunció que estaba en la dulce espera y provocó emoción. De esta manera, confirmó que se trataba de una niña, y así comenzaron las celebraciones. Desde el baby shower hasta vacaciones relajantes para que pueda sobrellevar mejor todo, la artista se rodeó de sus seres queridos, que no tardaron en mostrarle amor y cariño.

Sin embargo, también se dio el espacio de activar su cuerpo, a través de una rutina de pilates apta para embarazadas, y así sorprendió a todos con su destreza. En sus historias de Instagram, se mostró con la pancita en reformer, específicamente una “Standing Side Lunge”. El mismo es uno típico de las embarazadas, ya que las ayuda a fortalece piernas y glúteos sin impacto, mejorar el equilibrio, la movilidad de cadera, y con la postura y estabilidad.

Oriana Sabatini reveló la fecha de nacimiento de su bebé

Desde su anuncio en las redes sociales, los usuarios no tardaron en enviar sus dudas sobre el sexo y la fecha estimada para el nacimiento del bebe. Es por eso que, en conversaciones con LAM (América), Oriana Sabatini decidió romper con los misterios y contar que se trataba de una niña. Sin embargo, al hablar de la fecha, emocionó a todos cuando expuso que sería en un día muy importante para la familia. “Literalmente tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre, que es el 11 de marzo”, explicó, y agregó la emoción de Catherine Fulop al enterarse del mismo. De esta manera, también expresó que nacerá en Roma, debido al trabajo del futbolista y las complicaciones de los tiempos.

