Carmen Barbieri enseñó su receta infalible para un risotto con un ingrediente sorpresa que generó controversias

Carmen Barbieri es una de las conductoras de la televisión más queridas por los usuarios de las redes sociales, por su carisma y buena onda frente a sus trabajos. Sin embargo, también es una cocinera del alma. En su cuenta de Instagram y TikTok, comparte las mejores recetas con el paso a paso, para que sus seguidores mantengan una comida saludable y deliciosa, además de que conozcan la originalidad de platos familiares. Sin embargo, en las últimas horas, sorprendió con un ingrediente sorpresa que generó controversias para un clásico risotto.

Risotto delicioso y cremoso: la receta familiar de Carmen Barbieri

Carmen Barbieri abrió las puertas de la intimidad de su casa e historia familiar para enseñarle a sus seguidores una inédita y particular receta de risotto. Según explicó, se la enseñó su mamá, y obtuvo el ingrediente sorpresa para que sea nutritivo, delicioso y con una tonalidad más oscura: morcilla. La conductora, quien es una amante de la cocina y la gastronomía, compartió un video en TikTok que se viralizó y generó controversias al mostrar una fusión entre el asado y el tradicional risotto.

Ingredientes

1 cebolla grande

300gr de arroz blanco

1 1/2 tazas de agua

2 morcillas sin pimienta

1 cda. del condimento “Carmen Barbieri”: ajo, perejil y comino

3 ramos de cebolla de verdeo

Paso a paso

En una sartén con aceite, a fuego medio, Carmen Barbieri primero colocó una cebolla grande blanca, cortada en cuadrados chiquitos. Una vez que se encuentra casi transparente, colocar el arroz blanco sin cocinar. "A mi me gusta hacer el risotto con el que se pasa, así tiene almidón y queda bien unido", expresó en el mismo. De esta manera, comenzó a revolver para que no se pegara en el fondo, y con el correr del tiempo comenzó a notarlo más unido. Es en este punto, donde le agregó la 1 1/2 tazas de agua, y las dejó cocinarse.

"La morcilla es la que le va a dar el gusto. Como lleva una cocción de 20 minutos, se va uniendo con el arroz y deshaciendo, de una manera que le va a dar el tono a la comida", reveló, como ingrediente sorpresa de la receta familiar. Sin la piel que lo cubre, cortó la misma en cuadrados y la colocó en la olla, donde se seguía cocinando el arroz con la cebolla y el agua. Finalmente, recomendó agregarle los condimentos que cada uno prefiera, pero ella optó por uno creado por la propia conductora, que mezcla ajo, perejil y comino. "Ya tiene sabor la morcilla, así que no le pongas nada", expresó. Tras 15 minutos de cocción, le agregó cebolla de verdeo, también cortada en tamaños pequeños, y luego apagó el fuego para dejarlo descansar.

Carmen Barbieri se volvió tendencia en redes sociales, ya que muchos comentaron por la mezcla de la morcilla y risotto. Sin embargo, ella presentó el empatado con orgullo y aseguró que se trataba de una forma original y deliciosa de comer el arroz y la carne, manteniendo la cremosidad de la tradicional receta y los nutrientes del ingrediente sorpresa.

